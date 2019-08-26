Завод «Цитробел» в Белгороде обжаловал запрет вывозить отходы

В Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд поступила жалоба расположенного в Белгороде завода лимонной кислоты ООО «Цитробел» на вынесенный областным арбитражем запрет вывозить отходы производства — цитрогипс — с ряда используемых компанией земельных участков, а также запрет на их рекультивацию.

Жалоба принята к производству, апелляционный суд рассмотрит ее 24 сентября. Напомним, запрет на работу на участках, где хранятся отходы производства, суд вынес по заявлению мэрии Белгорода, выступающей третьим лицом в судебном иске регионального управления Росприроднадзора к заводу о взыскании 3,7 млрд руб. ущерба природе.

Иск был подан еще в ноябре 2017 года, но спор затянулся. Претензии контролирующего органа появились из-за того, что территория действующего около 50 лет завода была неожиданно включена властями в черту города. Это сделало практически невозможной работу с отходами химического производства. «Цитробел» — единственное в России производство лимонной кислоты. По собственным данным, оно обеспечивает потребности страны в кислоте на 35%, другая половина такой продукции импортируется.

Подробнее о судебном споре — в материале “Ъ-Черноземье” «"Цитробелу" добавили горечи».

Сергей Калашников