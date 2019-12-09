С поверхности Волги собрали 1,5 тыс. литров нефтепродуктов

За время очистки Волги от загрязнений с поверхности реки собрали 1,5 тыс. л нефтепродуктов в районе Бурнаковской низины в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба мэрии. Работы по ликвидации загрязнений проводят с середины сентября, ежедневно специалисты ООО «Верхневолжский отряд аварийно-спасательных и экологических операций» (ВОАСЭО) собирают с реки около 20 л нефтепродуктов.

Для предотвращения распространения нефтяного пятна по Волге специалисты установили два боновых (плавучих) ограждения. Расстеленный сорбционный материал впитывает загрязнения. Собранные нефтепродукты помещают в емкости и передают на утилизацию. Работы на объекте проводятся круглосуточно.

Ранее для установления источников загрязнения Волги на экспертизу направили около 150 проб поверхностных грунтов. Обследование планируется завершить к концу года. После этого будут определены границы загрязнения и возможные способы очистки реки.

Нефтяные пятна на Волге были впервые обнаружены в 2017 году. За прошлый год специалисты собрали более 4,5 т. нефтепродуктов. Источником загрязнения, по информации Росприроднадзора, может являться недействующая Сормовская нефтебаза.

Анастасия Еремина