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Завершен второй этап обследования Бурнаковской низины на источники загрязнения Волги

Институт водных проблем Российской академии наук завершил второй этап обследования Бурнаковской низины для установления источников загрязнения Волги. Всего было отобрано около 150 проб, в августе планируется приступить к третьему этапу, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Результаты исследований станут известны к концу года.

Первые результаты обследования не позволили выявить четких границ загрязненных участков. Поэтому в рамках второго этапа были отобраны грунтовые воды на проблемных участках, чтобы выяснить границы между чистыми и загрязненными территориями, рассказал кандидат геолого-минералогических наук Института водных проблем РАН Иван Подлипский. Проведение исследования необходимо для подготовки проекта рекультивации низины.

Напомним, в районе Бурнаковской низины в 2017 году были обнаружены нефтяные пятна. В 2018 году на Волги собрали более 4,5 т. нефтепродуктов. Росприроднадзор назвал источником пятен на воде недействующую Сормовскую нефтебазу.

Анастасия Еремина


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