Оппозиционный политик сообщил о согласовании митинга в поддержку рабочих ЗиДа

Мэрия Перми согласовала на 15 декабря проведение акции в поддержку завода имени Дзержинского. Об этом на своей странице в Facebook сообщил оппозиционный политик Константин Окунев. Сам митинг пройдет 15 декабря в Саду камней. Предполагается, что в мероприятии примет участие 600 человек.

Ранее руководство ЗиДа заявляло, что инициаторы митинга на заводе не работают. Так, Владимир Сысоев уволился около трех лет назад, а Виктор Силин — по соглашению сторон недавно. Третий заявитель — пермская общественница Татьяна Кротова на предприятии вообще не работала.

«Представляете, сколько часов проработали бы эти смелые люди до увольнения и потери источников к существованию? Вы уверены, что их потом взяли бы на какое-то пермское предприятие? То-то же»,— написал по этому поводу господин Окунев.

Ранее рабочие по решению профкома ЗиДа собирались митинговать 18 октября, однако сначала мероприятие перенесли на неделю, а потом и вовсе отменили. Поводом для недовольства коллектива являются отсутствие госзаказа, планируемое сокращение персонала и недовольство руководством предприятия.