Инициативная группа пермяков зазывает рабочих ЗиДа на митинг

Рабочие завода имени Дзержинского вновь собираются выйти на митинг. Как сообщает газета «Звезда», инициативная группа уведомила мэрию о проведении акции 15 декабря в Саду камней. Предполагается, что в мероприятии примет участие 600 человек.

На предприятии “Ъ-Прикамье” сообщили, что инициаторы митинга на заводе не работают. По данным собеседника на предприятии, Владимир Сысоев (уволился около трех лет назад) и Виктор Силин (уволился недавно по соглашению сторон) на предприятии уже не работают. Третий заявитель Татьяна Кротова на предприятии вообще не работала. «Кто-то хочет управлять заводом извне» - пояснил «Ъ-Прикамье» он. Татьяна Кротова в сети интернет известна, как противник строительства общинного центра «ХаБаД Любавич Ор Авнер Пермь».

Выйти на митинг рабочие завода собираются с 18 октября, однако сначала мероприятие перенесли на неделю, а потом и вовсе отменили. Поводом для недовольства коллектива являются отсутствие госзаказа, планируемое сокращение персонала и недовольство руководством предприятия.

Как сообщал “Ъ-Прикамье”, 18 октября управляющий ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД) Александр Еремин уволил исполнительного директора предприятия Леонида Смирнова и всех его заместителей.

Позже стало известно, что на предприятии планируется уволить 90 сотрудников. В минпромторге края сообщили, что не получали документов от ЗиДа.