ФОМ сообщил о росте числа желающих поменять Конституцию россиян

Согласно опросу фонда «Общественное мнение» (ФОМ), на который ссылается РБК, 68% россиян считают, что нужно пересмотреть Конституцию и внести в нее поправки. В 2018 году этой точки зрения придерживалось 66% опрошенных. Не считают нужным пересматривать Конституцию 17% участников опроса (в прошлом году — 20%). При этом 51% респондентов не знают основных положений Конституции (46% — знают). 40% граждан не читали текст основного закона страны (59% заявили, что читали).

47% граждан считают, что Конституция не определяет жизнь страны, а является чисто формальным документом. С ними не согласны 43% (в прошлом году этих точек зрения придерживались 46% и 43% соответственно). 43% респондентов заявили, что Конституция помогает защищать права граждан, 47% так не считают.

На просьбу оценить Конституцию 54% опрошенных россиян назвали ее «хорошей» (в 2018 году — 53%), 22% граждан — «плохой» (21% в прошлом году). 56% респондентов уверены, что надо пересматривать Конституцию периодически в соответствии с требованиями времени (54% в прошлом году), 31% считает, что основной закон страны нужно менять только в исключительных случаях (34% в прошлом году).

Респондентов, которые считают необходимым пересмотреть Конституцию, спросили, что именно они хотели бы изменить:

6% граждан высказались за улучшение социальной политики («все для обычных людей и улучшения их жизни»; «чтобы к людям относились нормально»);

5% предложили поправки, направленные на повышение уровня жизни людей («стабильная, хорошая зарплата и хорошая пенсия»; «пересмотреть прожиточный минимум»);

по 3% высказались за улучшение качества медицины, образования, а также за обеспечение защиты прав граждан;

по 2% выступили за отмену повышения пенсионного возраста, усиление борьбы с коррупцией, ужесточение наказаний за преступления, введение смертной казни, введение контроля над ценами (на продукты и бензин), расширение права на свободу собраний и свободу слова, а также за изменения, касающиеся президента, Федерального собрания, правительства (в частности, обсуждается ограничение срока нахождения президента у власти);

по 1% предложили заняться обеспечением доступного жилья, повышением ответственности чиновников за свою работу, укреплением суверенитета России, национализацией природных ресурсов, усилением возможностей самообороны.

35% сторонников изменения Конституции затруднились уточнить, какие поправки нужно внести в документ.

Опрос проводился 30 ноября–1 декабря в 53 субъектах РФ. В нем приняло участие 1,5 тыс. респондентов.

Почему Конституция РФ 1993 года получилась такой, какая есть, читайте в материале “Ъ”.