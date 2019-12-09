ФОМ сообщил о росте числа желающих поменять Конституцию россиян

Согласно опросу фонда «Общественное мнение» (ФОМ), на который ссылается РБК, 68% россиян считают, что нужно пересмотреть Конституцию и внести в нее поправки. В 2018 году этой точки зрения придерживалось 66% опрошенных. Не считают нужным пересматривать Конституцию 17% участников опроса (в прошлом году — 20%). При этом 51% респондентов не знают основных положений Конституции (46% — знают). 40% граждан не читали текст основного закона страны (59% заявили, что читали).
47% граждан считают, что Конституция не определяет жизнь страны, а является чисто формальным документом. С ними не согласны 43% (в прошлом году этих точек зрения придерживались 46% и 43% соответственно). 43% респондентов заявили, что Конституция помогает защищать права граждан, 47% так не считают.
На просьбу оценить Конституцию 54% опрошенных россиян назвали ее «хорошей» (в 2018 году — 53%), 22% граждан — «плохой» (21% в прошлом году). 56% респондентов уверены, что надо пересматривать Конституцию периодически в соответствии с требованиями времени (54% в прошлом году), 31% считает, что основной закон страны нужно менять только в исключительных случаях (34% в прошлом году).
Респондентов, которые считают необходимым пересмотреть Конституцию, спросили, что именно они хотели бы изменить:
35% сторонников изменения Конституции затруднились уточнить, какие поправки нужно внести в документ.
Опрос проводился 30 ноября–1 декабря в 53 субъектах РФ. В нем приняло участие 1,5 тыс. респондентов.
Почему Конституция РФ 1993 года получилась такой, какая есть, читайте в материале “Ъ”.
Какие конституционные нормы остались неиспользованными
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