В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Минэкономики направило в комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности два законопроекта, регулирующих взыскание долгов с граждан, сообщает «Российская газета». Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян. Вторым предполагается, что при взыскании долгов с зарплаты должен всегда оставаться прожиточный минимум.

Так, взыскивать долги могут запретить со страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, накопительной пенсии, а также с пенсии по государственному пенсионному обеспечению, пенсионного обеспечению военнослужащих и правоохранительных органов и пособий по временной нетрудоспособности. Поправки не коснутся задолженности по ЖКХ, а также обязательств по возмещению ущерба после совершения преступления, уплате административного и судебного штрафа, однако взыскать с минимальной пенсии их будет нельзя. Другими поправками предлагается установить, что прожиточный минимум должен оставаться не только от пенсии, но и от зарплаты после взыскания долгов. Для этого предлагается внести поправки в Трудовой кодекс.

Напомним, в ноябре РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики сообщил, что половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода. До этого, в июне, Всемирный банк назвал закредитованность населения одной из главных угроз российской экономике. В апреле населению было выдано почти 450 млрд руб. кредитов наличными, что можно считать рекордом — такого не было с 2012 года. В июле Минэкономики предупредило о взрыве проблемы с закредитованностью населения в 2021 году.

О проблеме закредитованности россиян — в материале “Ъ” «В банках заметили плохих заемщиков».