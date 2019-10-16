В банках заметили плохих заемщиков

Банки получили первые тревожные сигналы, связанные со способностью населения обслуживать кредиты. Россияне стали чаще допускать просрочки, а также чаще использовать кредитные карты для покупки еды. Именно внутренний комплаенс банков будет служить фактором, сдерживающим в ближайшей перспективе рост потребительского кредитования, а не регуляторные ограничения Банка России, считают аналитики.

Меры ЦБ по охлаждению рынка необеспеченного кредитования будут «иметь лишь умеренное влияние», указывает рейтинговое агентство Fitch в опубликованном 15 октября обзоре. Аналитики агентства не думают, что сами по себе эти меры будут достаточными, чтобы снизить рост беззалоговых кредитов населению, которые за семь месяцев этого года выросли на 23% в годовом выражении, до «более устойчивых уровней ниже 10%». С октября 2019 года банки рассчитывают показатель долговой нагрузки (ПДН) — отношение платежей к доходам заемщика-физлица. Если этот показатель превышает 50%, то по таким кредитам банки вынуждены применять повышенные риск-веса, что оказывает давление на капитал банков. Также в апреле регулятор повысил надбавки к коэффициентам риска для потребительских кредитов с полной стоимостью от 10% до 30%.

Влияние этих двух мер будет медленным, поскольку повышенные риск-веса применяются лишь к новым кредитам, не оказывая влияние на сформированные портфели, отмечают в Fitch. Так, на горизонте двух лет влияние этих двух мер составит лишь около 0,8% от взвешенных по риску активов. При этом банки генерируют хорошую чистую прибыль, которой хватит не только на компенсацию влияния высоких риск-весов, но и для обеспечения дополнительного роста кредитования.

Куда более вероятным сдерживающим фактором может стать политика самих кредитных организаций. «Некоторые банки сообщили нам, что средний кредитный профиль клиентов, обращающихся за кредитом, а также общее качество уже выданных кредитов ухудшаются, о чем свидетельствуют участившиеся случаи возникновения просроченных платежей в некоторых клиентских сегментах, более значительное использование долгосрочных кредитов наличными с целью рефинансирования уже имеющихся долгов»,— указывают аналитики Fitch. Другим тревожным звонком, на который обратили внимание банки, стало более значительное использование кредитных карт с целью приобретения продуктов питания.

Текущий запас капитала большинства розничных банков позволит им выдавать кредиты с повышенными коэффициентами риска, соглашается младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Балясова. По ее оценке, средний коэффициент абсорбции убытков у банков, специализирующихся, на потребительских кредитах, составил 6% на 1 июля. Это позволяет выдержать потенциальное увеличение коэффициентов риска до максимального в размере 300% по всему портфелю потребкредитов с ПДН более 50%. «Более существенное давление на запас капитала банков окажут увеличение просроченный задолженности и дальнейшее сжатие маржинальности, в связи с чем прирост портфеля потребкредитов замедлится»,— считает Ксения Балясова. Старший аналитик направления банковских рейтингов агентства НКР Егор Лопатин также согласен с тем, что ключевым риском для банков в розничном кредитовании остается слабый рост доходов населения.

Виталий Солдатских