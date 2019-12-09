Генсек НАТО заявил, что альянс не считает Россию врагом

НАТО не считает Россию своим врагом, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN. Вместе с тем, альянс не может игнорировать применение военной силы в отношении Украины, добавил он.

«Мы не создаем список врагов. Мы не считаем Россию врагом. Что мы видим относительно России, это то, что она применила военную силу против соседа, Украины»,— сказал господин Столтенберг (цитата по «Интерфаксу»). Он подчеркнул, что Россия и СССР — это разные вещи.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что провал попыток по минимизации угроз, возникших в связи с отказом от ряда соглашений, связанных с безопасностью, показывает деградацию ситуации в отношениях с НАТО.

Напомним, 4 декабря лидеры 29 стран—членов НАТО встретились в британском городе Уотфорд. В итоговом заявлении альянс назвал Россию среди направлений, от которых исходит угроза евроатлантической безопасности.

5 декабря в Братиславе прошла встреча министров иностранных дел 57 стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Многие ее участники признали, что и с безопасностью, и с сотрудничеством в регионе большие проблемы. Глава МИД РФ Сергей Лавров ответственность за кризис возложил на страны НАТО. А те в дестабилизации Европы обвинили Россию.

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