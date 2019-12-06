Дестабилы, б...

5 декабря в Братиславе прошла встреча министров иностранных дел 57 стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Многие ее участники признали, что и с безопасностью, и с сотрудничеством в регионе большие проблемы. Глава МИД РФ Сергей Лавров ответственность за кризис возложил на страны НАТО. А те в дестабилизации Европы обвинили Россию. Между тем госсекретарь США Майкл Помпео в Братиславу вообще не прилетел, во второй раз проигнорировав заседание министров ОБСЕ. Но Сергей Лавров, возможно, встретится с ним в Вашингтоне на следующей неделе. И может быть, не только с ним.

Заседания министров иностранных дел ОБСЕ проходят ежегодно в декабре и каждый раз сопровождаются невидимой для внешней публики традицией: после жеребьевки очередности речей на пленарной сессии дипломаты ведущих государств предпринимают энергичные усилия продвинуть своих министров в первую десятку выступающих. Иногда, чтобы попасть в первую пятерку, страны осуществляют размен сразу с двумя или тремя государствами. Глава МИД РФ 5 декабря выступал четвертым, притом что изначально ему, по информации “Ъ”, досталось 23-е место: сначала свое место в первой десятке России уступила одна из азиатских стран, а в первую пятерку удалось попасть благодаря еще одному размену — на сей раз с государством ЕС.

Свое выступление Сергей Лавров посвятил кризису в Европе. Он напомнил, что на саммите ОБСЕ в Астане в 2010 году лидеры этой организации договорились двигаться к равной безопасности. И констатировал: «Мы наблюдаем движение в обратном направлении». «Рушится архитектура стратегической стабильности. Продолжается фрагментация пространства безопасности. Систему международного права пытаются подменить "порядком, основанным на правилах" — набором внешнеполитических установок узкой группы западных государств»,— обрисовал проблему глава МИД РФ.

Его дальнейшие слова не оставили сомнений, кого Москва считает виноватым в том, что все пошло не так: «Несколько волн расширения Североатлантического альянса, который упорно пытаются превратить в "источник легитимности", приближение его военной инфраструктуры к российским границам, стремительное наращивание военных потенциалов в Восточной Европе, рекордное увеличение оборонных расходов, сопровождаемое культивированием "образа врага",— все это привело к напряженности, которую мы не помним со времен холодной войны».

Сергей Лавров посетовал, что российские предложения относительно снижения напряженности на линии соприкосновения России и НАТО остаются без ответа. Нет реакции, по его словам, и на открытые обращения министров иностранных дел стран ОДКБ к натовским коллегам. «В ситуации, когда вместо диалога мы наталкиваемся на агрессивное "сдерживание" нашей страны, не видим никакого смысла рассуждать о модернизации Венского документа 2011 года»,— сказал он.

О том, что ряд стран—членов НАТО во главе с Германией предложили обновить так называемый Венский документ ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности 2011 года, “Ъ” сообщал 5 декабря. Венский документ предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и бюджетах. В рамках этого соглашения странами—участницами ОБСЕ проводятся взаимные инспекции, осуществляются уведомления об учениях. ФРГ предлагает увеличить количество инспекций и обязательных уведомлений, а также расширить полномочия миссий ОБСЕ в кризисных ситуациях. Однако в Москве, как следует из выступления Сергея Лаврова, убеждены, что в ситуации глубокого кризиса безопасности в Европе таких поверхностных мер недостаточно.

При этом он отметил, что именно ОБСЕ может переломить складывающуюся в Европе «опасную тенденцию, остановить дальнейшее сползание к конфронтации». «ОБСЕ могла бы играть важную роль в решении этих задач — в силу своего широчайшего географического охвата, всеобъемлющего подхода к безопасности, принципа консенсуса и культуры диалога»,— пояснил глава МИД РФ. В Москве возлагают надежды на так называемый структурированный диалог в рамках ОБСЕ — неполитизированный предметный диалог между военными и дипломатами стран—участниц организации.

Отметим, что ОБСЕ сейчас остается, по сути, единственной региональной площадкой, где продолжается сотрудничество России и западных стран. Из-за конфликта вокруг Украины НАТО и ЕС фактически полностью заморозили практическое взаимодействие с Москвой. Но и в ОБСЕ серьезные проблемы. Так, совместную политическую декларацию по итогам заседания министров иностранных дел организации не удается принять аж с 2003 года: слишком много острых разногласий, не позволяющих сформулировать общеприемлемые формулировки.

О проблемах с безопасностью и сотрудничеством в Европе 5 декабря говорили и представители западных государств. При этом многие возлагали ответственность за сложившуюся обстановку на Россию. Едва ли не жестче всех высказался американский дипломат. Не госсекретарь Майкл Помпео — он снова, уже второй раз подряд не почтил своим присутствием заседание министров иностранных дел ОБСЕ. А исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер. Констатировав, что «обстановка европейской безопасности страдает от недоверия и конфликтов», он объявил: «Это является результатом действий одной из стран—участниц ОБСЕ, которая нарушает основные принципы этой организации на протяжении десятилетий — России».

Из выступления Филипа Рикера следовало, что именно Москва несет ответственность за конфликт в Донбассе: «С 2014 года жертвами продолжающейся российской агрессии стали более 13 тыс. граждан Украины, более миллиона граждан были вынуждены покинуть свои дома». Он призвал Россию к выполнению минских соглашений от 2014–2015 годов и «сдерживанию ничем не спровоцированной агрессии против мирного соседа». Вину за продолжающиеся конфликты вокруг Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии представитель Госдепа также полностью возложил на Россию.

Обсудить эти и другие темы с его начальником Сергею Лаврову, возможно, удастся уже на следующей неделе: 5 декабря “Ъ” первым сообщил, что российский министр во вторник может посетить Вашингтон. Позже в МИД РФ подтвердили, что такой визит «прорабатывается». Как ожидается, Сергей Лавров проведет переговоры с Майклом Помпео.

При этом источники “Ъ”, близкие к американскому внешнеполитическому ведомству, не исключают, что российского гостя примет президент США Дональд Трамп. В ходе последнего визита Сергея Лаврова в Вашингтон — в мае 2017 года — встреча с Дональдом Трампом была в программе. Президент РФ Владимир Путин, как правило, также всегда принимает посещающих Россию госсекретарей.

Если визит состоится, то Сергей Лавров полетит в США сразу из Парижа, где 9 декабря пройдет саммит в «нормандском формате» с участием глав Украины, России, Франции и Германии. При таком стечении обстоятельств украинской тематике с большой долей вероятности будет уделено большое внимание и в ходе встреч в Вашингтоне.

Елена Черненко, Братислава