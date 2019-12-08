Шойгу заявил о деградации отношений России и НАТО

Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что провал попыток по минимизации угроз, возникших в связи с отказом от ряда соглашений, связанных с безопасностью, показывает деградацию ситуации в отношениях с НАТО. По словам господина Шойгу, есть стремление вернуться на те позиции, на которых стороны были пять лет назад. Эти слова министра, сказанные на фоне прошедшего юбилея Североатлантического союза, приводит «Россия 1».

Канал напомнил, что были выдвинуты очередные обвинения в адрес России, хотя Москва шаги навстречу НАТО делала многократно.

«Наши партнеры, ведомые, естественно, США выходят из все большего, и большего количества соглашений, и пространство безопасности становится все уже и уже, а те угрозы, которые существовали до этого, и нам казалось, что у нас есть варианты и возможности продвинуться по их минимизации еще дальше,— к сожалению, это все не только остановлено, но и с каждым годом деградирует»,— заявил министр в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

4 декабря лидеры 29 стран—членов НАТО встретились в британском городе Уотфорд. В итоговом заявлении альянс назвал Россию среди направлений, от которых исходит угроза евроатлантической безопасности.

5 декабря в Братиславе прошла встреча министров иностранных дел 57 стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Многие ее участники признали, что и с безопасностью, и с сотрудничеством в регионе большие проблемы. Глава МИД РФ Сергей Лавров ответственность за кризис возложил на страны НАТО. А те в дестабилизации Европы обвинили Россию.

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