В комитете атлетов WADA призвали запретить России участвовать в Олимпийских играх

Члены комитета атлетов Всемирного антидопингового агентства (WADA) призвали лишить российских спортсменов права принимать участие в Олимпийских играх в Токио летом 2020 года и в Пекине зимой 2022 года, сообщает BBC. Девять членов группы из 17 человек, включая председателя Беки Скотт, заявили, что такой шаг является «единственной значимой санкцией».

«До тех пор, пока эти критические нарушения честности в спорте не столкнутся с непоколебимой решимостью защищать спортсменов и занятие чистым спортом, они будут продолжаться, и спорт, который мы любим, останется запятнанным».,— говорится в заявлении.

Напомним, комитет по соответствию (CRS) рекомендовал исполкому WADA лишить Российское антидопинговое агентство статуса и ограничить участие российских спортсменов во всех крупных международных соревнованиях на четыре года. Если исполком WADA примет рекомендацию, на летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе — без своего флага и гимна. Так было уже на зимних играх в Пхёнчхане в 2018 году. Решение будет принято 9 декабря.

Подробности — в материале “Ъ” «WADA, братцы, WADA».