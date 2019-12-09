Россия и Белоруссия не согласовали восемь «дорожных карт»

Москве и Минску не удалось согласовать восемь отраслевых «дорожных карт», заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко по итогам прошедших в Сочи переговоров президентов двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина. Вместе с тем, были утверждены проекты «дорожных карт» по электроэнергетике и по вопросам сотрудничества таможенных служб.

«Уже на встрече президентов нашли сложную развязку по дорожной карте сотрудничества таможенных служб. Это был непростой вопрос <....> По итогам предыдущего раунда переговоров на уровне премьер-министров 19 ноября были согласованы проекты 21 дорожной карты из 31. Таким образом, остаются несогласованными восемь "дорожных карт "»,— сказал господин Семашко (цитата по БелТА). Россия и Белоруссия должны к 1 июня 2020 года унифицировать нормативную базу двух стран. По словам господина Семашко, речь идет «о сотнях законодательных актов и десятках межправсоглашений».

Напомним, 7 декабря в Сочи состоялись переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, они длились 5,5 часов. Накануне состоялись российско-белорусские переговоры на уровне глав правительств. Неразрешенные в их рамках вопросы были вынесены на решение президентов. Среди несогласованных тем была цена российский газ для республики в 2020 году, компенсации от налогового маневра в РФ и перетаможки.

Подробнее о переговорах президентов читайте в публикации “Ъ” «Все тайное становится равным».