Бастрыкин рассказал о взыскании 2,47 млрд рублей с коррупционеров в 2019 году

По расследованным преступлениям коррупционной направленности в этом году возмещен ущерб на сумму 2,47 млрд руб., сообщил «Российской газете» председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. С 2011 года следователями СКР в суд направлено свыше 80 тыс. уголовных дел о коррупции, рассказал он.

«В целях обеспечения возмещения причиненного вреда наложен арест на имущество обвиняемых в совершении коррупционных преступлений на 12,9 млрд руб.»,— заявил господин Бастрыкин.

Ущерб по законченным уголовным делам коррупционной направленности в России за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд руб., говорил замначальника управления по борьбе с правонарушениями в сфере распределения и использования бюджетных средств ГУЭБиПК МВД Дмитрий Севастьянов. По его словам, возмещен ущерб на сумму 27 млрд руб.

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