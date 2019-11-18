МВД оценило ущерб от коррупции в России за восемь месяцев в 102 млрд рублей

Ущерб по законченным уголовным делам коррупционной направленности в России за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд руб., сообщил замначальника управления по борьбе с правонарушениями в сфере распределения и использования бюджетных средств ГУЭБиПК МВД Дмитрий Севастьянов. По его словам, возмещен ущерб на сумму 27 млрд руб.

С начала года число подобных преступлений выросло на 4,7%, говорится в журнале «Полиция России». С января по август было выявлено 18,4 тыс. преступлений коррупционной направленности, из них 5,5 тыс. — в крупном или особо крупном размере. Были расследованы более 15 тыс. преступлений: 1,6 тыс. совершены группой лиц по предварительному сговору, 632 — в составе организованной группы или преступного сообщества.

Как рассказал Дмитрий Севастьянов, к уголовной ответственности за коррупцию привлекли, в частности, 1 тыс. чиновников. «По оконченным уголовным делам наложен арест на имущество, добровольно погашено, изъято имущества, денег на сумму 1,5 млрд руб.»,— добавили в МВД.

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