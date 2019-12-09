Электронная подпись не прошла сверку

Государственно-правовое управление (ГПУ) президента не поддержало очередную версию законопроекта о реформе сферы электронной цифровой подписи. Документ, уже принятый Госдумой в первом чтении в ноябре, предполагает резкое усиление роли на этом рынке Федеральной налоговой службы (ФНС) и Центробанка (ЦБ). По мнению ГПУ, это создаст «риски для стабильной предпринимательской деятельности в РФ».

ГПУ президента РФ не поддержало новую версию законопроекта об электронной цифровой подписи, следует из письма начальника управления Ларисы Брычевой руководителю аппарата правительства Константину Чуйченко от 29 ноября (копия есть у “Ъ”). В нем отмечается, что ГПУ уже дважды (копии писем от 27 февраля и 18 июля 2019 года также есть у “Ъ”) высказывало замечания по законопроекту, которые до сих пор «не учтены практически полностью».

Поправки, разработанные группой депутатов и сенаторов, были приняты Госдумой в первом чтении 7 ноября. Как сообщал ранее “Ъ”, документ предусматривает масштабную реформу системы электронных подписей. Он, в частности, предполагает, что юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП) смогут получать усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) только в ФНС, а финансовые организации — в ЦБ. Аккредитованные Минкомсвязью удостоверяющие центры (УЦ), которые выдают КЭП сейчас, смогут выдавать их только физическим лицам. При этом требования для таких УЦ планируют сильно ужесточить.

ГПУ считает, что наделение исключительными полномочиями в части выдачи квалифицированного сертификата электронной подписи ФНС и ЦБ «непропорционально повысит их возможности для блокировки операционной деятельности хозяйствующих субъектов, что создаст необоснованные риски для стабильной предпринимательской деятельности в РФ». Кроме того, в одном из писем управления указано, что предлагаемый подход с точки зрения ИП «не упростит процедуру подписания электронных документов, а усложнит ее».

О рисках ранее также предупреждала Федеральная нотариальная палата в письме Ларисе Брычевой от 18 июня (копия есть у “Ъ”), указывавшая на возможную «угрозу невозможности предоставления нотариальных услуг гражданам и юридическим лицам», а также риски «ликвидации рынка услуг по выдаче УКЭП как такового (более 400 УЦ) вместе с потерей всей созданной инфраструктуры». А начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков в письме от 24 июля отмечал, что инициатива может привести к перегрузке государственных УЦ.

В ФНС и ЦБ не ответили на запросы “Ъ”. Ассоциация разработчиков и операторов систем электронных услуг согласна с замечаниями ГПУ к законопроекту. «В текущей версии не прописано, кто и какую понесет ответственность за выдачу УКЭП, если эта подпись была использована в мошеннических действиях, а такие случаи по факту будут происходить даже при монополизации сферы»,— считает президент ассоциации Юрий Малинин. Таким образом, по его мнению, проект в текущем виде не решает основную задачу — искоренение причин мошенничества с использованием электронной подписи.

Юлия Степанова