Биометрию заверят электронной подписью

Вопрос удаленного подтверждения полномочий и личности представителя юрлица, в том числе с помощью биометрии, будет решен через запись в квалифицированной электронной подписи (КЭП). Согласно новому законопроекту, полномочия будут определены в квалифицированном сертификате КЭП. Уполномоченные сотрудники компаний должны получать сертификат в ФНС, банков — в ЦБ. После этого они смогут реализовать полномочия для получения услуг юрлицом в кредитных организациях дистанционно, через биометрические данные конкретных сотрудников.

Госдума 23 июля рассмотрит в первом чтении законопроект о поправках к закону «Об электронной подписи» (63-ФЗ). Проект, в частности, решает вопрос проверки полномочий гражданина, подписывающегося электронной подписью за юридическое лицо. О проблеме с удаленным подтверждением полномочий и идентификации представителя юрлица, подписывающегося КЭП, “Ъ” рассказывал 18 июля. Принятие поправок позволит полноценно запустить пилотный проект по дистанционному получению банковских услуг с использованием биометрии уполномоченных сотрудников, что до сих пор было невозможно.

В частности, согласно законопроекту, для закрепления полномочий уполномоченные сотрудники юрлиц будут обращаться в удостоверяющий центр (УЦ) с описывающей их полномочия доверенностью. Для компаний это УЦ ФНС, для банков, платежных систем и некредитных финансовых организаций — УЦ Банка России. Сами полномочия будут записаны в квалифицированном сертификате КЭП.

Проект также вводит понятие доверенных третьих сторон (ДТС). В нем ДТС определено как «юридическое лицо, осуществляющее деятельность по проверке электронной подписи в электронных документах в конкретный момент времени в отношении лица, подписавшего электронный документ, для обеспечения доверия при обмене данными и электронными документами». «Смысл введения доверенной третьей стороны в том, что теперь происходит разделение функций,— поясняет старший партнер адвокатского бюро "Титов, Кузьмин и партнеры" Андрей Кузьмин.— УЦ эмитируют и хранят электронную подпись, а ДТС несут подтверждающую функцию подлинности сертификатов и времени проставления подписи». Впрочем, детально полномочия ДТС и требования к ним в проекте не описаны. Как пояснил “Ъ” глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, эти нюансы будут проработаны ко второму чтению.

Даже несмотря на сохраняющиеся вопросы, участники рынка и эксперты считают, что законопроект даст возможность использования биометрии для компаний и получения юрлицами дистанционных банковских услуг. «Главное, что в КЭП будут закреплены машиночитаемые полномочия, что позволит автоматизировать их проверку»,— говорит начальник управления развития МСБ Абсолют-банка Сергей Нечушкин.

Механизм работы такой: уполномоченное лицо, подписывая в последующем документ через ЕСИА с помощью КЭП, будет подтверждать свою личность биометрией из ЕБС, и если у него есть полномочия для совершения таких действий, то и услуга будет предоставлена компании, поясняет господин Нечушкин. Время и дата подписи будут в обязательном порядке фиксироваться ДТС. «Появление института ДТС должно повысить доверие к электронным документам, минимизировать риски электронного мошенничества — например, совершения юридически значимых действий с использованием недействительных подписей»,— поясняет партнер юридической фирмы «Косенков и Суворов» Константин Суворов.

В то же время в своем заключении на законопроект комитет Госдумы по финансовому рынку выражает сомнения в готовности Банка России и ФНС сформировать и развить территориальную сеть УЦ, достаточную для удовлетворения потребностей в получении КЭП без снижения качества и повышения стоимости услуг. По мнению исполнительного директора АПКИТ Николая Комлева, существует риск первичного увеличения стоимости получения КЭП в первую очередь для государства, потому что ФНС берет на себя предоставление услуг, которые предоставляют независимые УЦ. «Наступает целый ряд негативных последствий: это дополнительные расходы госбюджета, снижение надежности, потому что чем более централизованная система, тем легче ее вывести из строя,— объясняет эксперт.— Все отдается ФНС, значит, не остается независимых УЦ для выдачи КЭП юрлицам». Такие решения, полагает он, лучше принимать после обсуждения в публичном пространстве.

Вадим Арапов