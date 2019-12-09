На трибунах становится жиже

Концовка первой половины сезона в российском футболе была ознаменована одним из самых громких ЧП в его истории. Речь о коллективном демарше болельщиков клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). По ходу практически всех матчей 19-го тура они демонстративно покидали трибуны, оставляя пустыми самые шумные и заметные сектора. Таким способом фанаты выражали протест против слишком жестких, по их мнению, действий полиции по отношению к ним. Материальный ущерб от акции для клубов будет минимальным. Но источники “Ъ” говорят о значительном «имиджевом ущербе» для отечественного футбола.

Главными событиями последнего перед зимним перерывом тура чемпионата России по футболу стали события, происходившие не на поле во время его матчей, а за его пределами. По ходу практически всех игр — как правило, в конце первых таймов,— трибуны организованно покидали большие группы зрителей, располагавшиеся в основном на так называемых фанатских секторах.

Речь шла о самой массовой и самой неожиданной акции болельщиков в истории российского футбола: ведь еще недавно казалось, что проявить солидарность поклонники, например, «Спартака», «Зенита» и ЦСКА не могут, по сути, ни при каких условиях.

Инициатором акции выступила «Фратрия», наиболее массовая группировка болельщиков «Спартака». Перед началом тура она призвала активных болельщиков покинуть стадионы на 30-й минуте всех восьми матчей тура. Основным поводом для призыва были инциденты, происшедшие в начале декабря до и после выездного матча «Спартака» с лидером первенства «Зенитом». По версии «Фратрии», поклонники гостей «столкнулись с необоснованной агрессией со стороны городских властей и органов правопорядка Санкт-Петербурга, куда прибыли поддержать свою команду», а «сотни спартаковских болельщиков без объяснения причин, без разъяснений своих законных прав были задержаны и отправлены по камерам».

Наиболее громким эпизодом из этого ЧП было задержание одного из лидеров фанатов «Спартака» Валерия Бевза, которому сначала инкриминировали публичные оскорбления — «матерные кричалки» — в адрес форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы, а потом участие в драке еще весной этого года. Валерий Бевз отрицал оба пункта обвинения, но был лишен права посещать матчи в течение ближайших полутора лет. Кроме него задержаниям и различным санкциям (в основном в виде штрафов) подверглись еще более 20 фанатов «Спартака» — как правило, за оскорбления все того же Артема Дзюбы.

Между тем в призыве «Фратрии» содержатся напоминания о «необоснованной жестокости», «агрессии» и даже «нарушении конституционных прав» со стороны правоохранительных органов по отношению не только к болельщикам «Спартака», но и других клубов — «Локомотива», «Зенита», ЦСКА.

Олег Семенов, один из самых авторитетных болельщиков «Спартака» и руководитель социального проекта «Стадион — наш дом», комментируя “Ъ” успех акции, подтвердил, что «сейчас происходит реальное объединение фанатов, которое не координируется каким-то единым центром, как это было во времена ВОБ (Всероссийское объединение болельщиков, прекратившее свое существование в 2016 году.— “Ъ”)». А Сергей Мухин, фанат ЦСКА с 50-летним стажем, заявил “Ъ”, что «когда одно дело касается абсолютно всех, никто не будет вспоминать о клубных взаимоотношениях»: «Насколько я знаю, решение о поддержке акции, к которой призвали фанаты "Спартака", болельщикам ЦСКА давалось нелегко, внутри фанатских группировок существовали определенные разногласия. Однако большинство понимало, что нам обязательно требуется обозначить свою позицию».

В Российском футбольном союзе (РФС), чей генеральный секретарь Александр Алаев после гостевой игры сборной России с командой Сан-Марино в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 19 ноября назвал российских зрителей, оскорблявших Артема Дзюбу, «псевдоболельщиками», в воскресенье воздержались от комментариев по поводу демарша. В МВД РФ 8 декабря не смогли оперативно прокомментировать “Ъ” акцию фанатов. Представители Российской премьер-лиги были недоступны для комментариев.

Очевидно, что материальный ущерб от акции будет незначительным. Дело в том, что доходы matchday — от расходов, связанных с покупкой билета и иными тратами посетителей матчей на стадионе,— в клубах РПЛ составляют в среднем менее 10% от совокупных поступлений. Но источник “Ъ” в одной из структур, контролирующих российский футбол, отметил, что значительным, скорее всего, будет «имиджевый ущерб»:

«В зарубежных организациях внимательно следят за нашим футболом, и эти события не просто чуть-чуть портят телевизионную картинку, а довольно сильно бьют по его репутации».

Олег Семенов сказал, что «пока не может предсказать развитие событий». «2020 год для "Спартака" начинается 4 марта кубковым матчем с ЦСКА, где вполне возможна какая-то совместная слаженная акция наших и армейских болельщиков, соответствующая правилам поведения зрителей на стадионе»,— считает он. «Наш расчет должен быть основан на том, что стадион дышит болельщиками. Именно они создают особую атмосферу, без которой интерес к футболу снизится, а значит, сократится приток средств от рекламы. По идее владельцы клубов должны выступить в нашу защиту, во всяком случае, высказать свою позицию. Поскольку болельщики требуют не поддержки какого-то беспредела, а элементарного уважения своих прав»,— заявил Сергей Мухин.

Алексей Доспехов, Евгений Федяков