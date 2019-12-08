Пресс-секретарь Зеленского: «нормандский саммит» может принести «послевкусие разочарования»

Украине не стоит ожидать окончания вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях страны сразу после саммита «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция), который пройдет в Париже 9 декабря, предупредила пресс-секретарь президента Украины Владимир Зеленского Юлия Мендель.. Завышенные ожидания от встречи могут принести «послевкусие разочарования», добавила она.

«10 декабря война в Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от "нормандии", как ее уже окрестили в народе, могут принести послевкусие разочарования»,— написала госпожа Мендель в своем Facebook.

Пресс-секретарь господина Зеленского также указала, что Украина сейчас находится в сложной ситуации. «Но мы летим в Париж с очень сильной позицией. У нас есть сильные союзники — Германия и Франция, у нас есть поддержка на международной арене, среди прочего, от США и Великобритании. Но самый важный наш союзник — это украинский народ, который хочет окончания войны»,— написала Юлия Мендель.

Напомним, на саммите «нормандской четверки» предполагаются двусторонние встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Украины Владимиром Зеленским. Украина рассчитывает определить новые точки разведения сторон в зоне конфликта в Донбассе, добиваться освобождения удерживаемых лиц и обсудить проведение местных выборов на неконтролируемых Киевом территориях.

Подробнее о целях Киева — в материале “Ъ” «Владимир Нормандский».