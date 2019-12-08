Спортсменка Великая уходит из исполкома ОКР из-за возможных санкций WADA

Председатель Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР), олимпийская чемпионка Софья Великая покинет свою должность, сообщил президент ОКР Станислав Поздняков. По его словам, спортсменка была вынуждена сложить с себя полномочия из-за того, что она может попасть под ограничения Всемирного антидопингового агентства (WADA) как член Исполкома ОКР.

«Как член Исполкома, она, получается, тоже может попасть под предполагаемые ограничения со стороны WADA, что категорически противоречит позиции МОК (Международного олимпийского комитета.— “Ъ”) в том, что спортсмены — главная движущая сила олимпийского движения, и их права должны соблюдаться. Причем санкции в отношении Исполкома ОКР предлагаются именно коллективные»,— отметил господин Поздняков, подводя итоги Олимпийского саммита в Лозанне (цитаты опубликованы на сайте ОКР).

По его мнению, «налицо прямое вмешательство в автономию олимпийского движения», и ОКР намерен отстаивать права спортсменов и своих членов законными методами.

Напомним, комитет по соответствию (CRS) рекомендовал исполкому WADA лишить Российское антидопинговое агентство статуса и ограничить участие российских спортсменов во всех крупных международных соревнованиях на четыре года. Если исполком WADA примет рекомендацию, на летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе — без своего флага и гимна. Так было уже на зимних играх в Пхёнчхане в 2018 году. Решение будет принято 9 декабря.

О допинговом кризисе читайте в материале “Ъ” «WADA, братцы, WADA».