Емельянов сменил Федотова на посту главного тренера «Оренбурга»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов покинул свой пост, сообщается на сайте футбольного клуба. Причина не уточняется. Его место займет Константин Емельянов, который входил в тренерский штаб.

«В текущем сезоне "Оренбург" стабильно зарабатывает очки. Тренерский талант Владимира Федотова отмечается футбольными специалистами и любителями футбола. Руководство ФК "Оренбург" благодарит Владимира Валентиновича за пройденный путь и желает успешного продолжения карьеры»,— говорится в сообщении.

«Оренбург» сейчас занимает 13-е место (19 очков) в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ). В субботу, 7 декабря он проиграл «Тамбову» со счетом 0:3. После матча стало известно, что Владимир Федотов намерен покинуть свой пост.

Владимир Федотов входил в тренерский штаб «Оренбурга» с июня 2015 по июнь 2017 года. В августе 2017-го он возглавил футбольный клуб. Под его руководством «Оренбург» занял 7 место в РПЛ в сезоне 2018/2019, что является лучшим результатом клуба.