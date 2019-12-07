«Тамбов» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

Футболисты «Тамбова» победили «Оренбург» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Саранске встреча завершилась со счетом 3:0.

Голы забили: Радакович (47, авт.), Обухов (65), Килин (82).

«Тамбов» с 21 очком занимает 11 место в турнирной таблице. «Оренбург» с 19-ю — 13-е.

В следующем туре «Тамбов» сыграет с казанским «Рубином». «Оренбург» встретится с самарскими «Крыльями Советов».

После матча стало известно о предстоящем уходе с поста главного тренера «Оренбурга» Владимира Федотова. Президент клуба Владимир Кияев заявил «РИА Новости», что на пост тренера претендуют два специалиста из штаба господина Федотова. Их имена он не назвал.