«РИА Новости»: резервный спутник ГЛОНАСС запустят в феврале 2020 года

Резервный навигационный спутник спутника ГЛОНАСС-М будет запущен на орбиту в феврале 2020 года. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, его запустят с космодрома Плесецк. Новый спутник заменит отказавший в ноябре аппарат, переработавший расчетный срок службы.

Напомним, более половины орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работает за пределами установленного производителем гарантийного срока. Сейчас в основном на орбите находятся спутники, запущенные с 2007-го по 2011-й годы, — это аппараты с гарантией на семь лет.

Ранее сообщалось, что спутник ГЛОНАСС-М будет запущен 10 декабря со стартового комплекса в Плесецке, который недавно модернизировали под ракету «Союз-2». Россия планирует в 2020 году провести пять запусков навигационных спутников для обновления орбитальной группировки ГЛОНАСС.

Подробнее читайте в материале “Ъ FM” «Спутники ГЛОНАСС вышли за пределы заводской гарантии».