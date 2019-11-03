«РИА Новости»: запуск спутника ГЛОНАСС с космодрома Плесецк отложен на неделю

Запуск спутника ГЛОНАСС-М с космодрома Плесецк, намечавшийся на 2 декабря, отложен на 10 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Причины переноса он не уточнил. В «Роскосмосе» не стали комментировать данную информацию. Ранее сообщалось, что это будет первый пуск со стартового комплекса в Плесецке, который недавно модернизировали под ракету «Союз-2». Новый навигационный спутник должен заменить вышедший из строя в августе спутник на околоземной орбите.

Напомним, более половины орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работает за пределами установленного производителем гарантийного срока. Сейчас в основном на орбите находятся спутники, запущенные с 2007-го по 2011-й годы, — это аппараты с гарантией на семь лет.

Подробнее читайте в материале "Ъ FM" «Спутники ГЛОНАСС вышли за пределы заводской гарантии».