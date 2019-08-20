Спутники ГЛОНАСС вышли за пределы заводской гарантии

У половины спутников ГЛОНАСС закончилась заводская гарантия: 13 из 23 аппаратов российской навигационной системы работают за пределами установленного производителем срока. Такие данные приводятся на сайте информационно-аналитического центра ГЛОНАСС. Сейчас в основном на орбите находятся спутники, запущенные с 2007-го по 2011-й годы, — это аппараты «ГЛОНАСС-М» с гарантией на семь лет.

Работа спутников за пределами гарантийного срока показывает их высокую надежность, заявил "Ъ FM" вице-президент по технологиям некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» Евгений Белянко: «Это, на самом деле, нормальная ситуация, которая доказывает, что, наконец-то, мы научились делать качественные спутники. Реальное состояние аппарата определяется по его параметрам.

То, что формально спутник пересек границу срока активного существования, никакой опасности для потребителя не несет.

И если по телеметрии станет понятно, что какой-то аппарат постепенно выходит за границы своих параметров, то в течение нескольких месяцев организуется отложенный запуск. Обновление группировки происходит несколько раз в год, с одной стороны, в соответствии с планами, с другой — в соответствии с ее фактическим состоянием. Спутники, произведенные НПО ПМ им. Решетнева, находятся на хранении в специальных условиях и по мере необходимости готовятся к запуску. Это называется "страховой резерв". На ближайшие несколько лет тех аппаратов, что сейчас находятся на Земле в качестве страхового запаса, достаточно для обновления группировки. Ситуация с этой точки зрения стабильна и надежна».

Но как будет работать система ГЛОНАСС, если спутники с истекшей гарантией начнут массово выходить из строя? Любой сбой в системе ГЛОНАСС ставит под вопрос обороноспособность страны, подчеркивает кандидат технических наук, независимый эксперт в сфере космонавтики Вадим Лукашевич. Гражданские пользователи при этом тоже могут пострадать, но не так ощутимо, уверен эксперт: «ГЛОНАСС — это военная система, которая создается для точного целеуказания высокоточного оружия, с ее помощью указываются точные координаты. Когда система укомплектована полностью, она обеспечивает глобальное позиционирование. Если спутник не может выдавать излучение в силу того, что он не работает, то, соответственно, не получает свой сигнал ни военный потребитель, ни гражданский.

Если ГЛОНАСС в мобильном телефоне или автомобиле, например, раньше определял местоположение с точностью в 10-15 м, то в случае неисправности он начинает портачить, и погрешность может составлять плюс-минус 400 м, либо вообще сигнал пропадет.

Именно поэтому, как правило, во всех гражданских приложениях есть несколько систем — американская GPS, европейская Galileo. Китайцы делают у себя региональные системы. Более того, чем больше систем в этом датчике, тем точнее ты, соответственно, привязан к координатам места».

Возможности заменить спутники ГЛОНАСС с истекшей гарантией есть, говорит руководитель Института космической политики Иван Моисеев. Однако для того, чтобы восполнить группировку, нужны частые запуски, и вот здесь могут возникнуть проблемы, добавляет эксперт: «Сейчас у нас эти спутники запускают с помощью "Союзов". Но могут оказаться не готовы сами ракеты-носители. "Союзы" с разводным блоком у нас стоят меньше $50 млн. Но проблема в том, что их запуски в основном расписаны для полетов к МКС. Здесь зависит все от тех, кто командует этой системой, насколько они все эти вопросы просчитали».

Ранее издание РБК сообщило, что бюджетные расходы на федеральную целевую программу «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы» могут сократить почти на 13 млрд руб. Из этой суммы почти 7 млрд руб. полагалось «Роскосмосу», а еще 6 млрд руб. Министерству обороны в рамках госпрограммы «Космическая деятельность России».

Владимир Расулов