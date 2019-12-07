Минтруд предложил выдавать стипендии ищущим работу после 50 лет

Минтруд России предложил выдавать людям в возрасте 50-ти лет и старше, а также предпенсионного возраста, желающим пройти обучение, стипендии. Речь идет о незанятых гражданах, ищущих работу и не получающих стипендию по государственному пенсионному обеспечению.

В рамках специальной программы профобучения и дополнительного профобразования на период до 2024 года предполагается три механизма. Первый — обучение граждан. В его рамках и предлагается выплата стипендий. «В случае обучения с использованием механизма образовательного сертификата стипендия включается в его стоимость»,— говорится в документе.

Второй механизм — обучение работников в возрасте 50-ти лет и старше. Третий — организация процесса обучения лиц в возрасте 50-ти лет и старше.

20 из 36 стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), уже провели реформу пенсионного возраста, отмечают в своем обзоре развития национальных пенсионных систем эксперты этой организации. Если раньше средний возраст выхода на пенсию в ОЭСР был равен 63,8 года, то к 2060 году, согласно уже принятым решениям, он вырастет до 65,9 года. Необходимость реформ, вызвана ростом соотношения численности пожилых к количеству работающих граждан.

На российском рынке труда сохраняется дефицит квалифицированных кадров, следует из данных опроса международной рекрутинговой компании Hays. Сложнее всего работодателям найти подходящие кадры для работы в медицинской, строительной и информационной отраслях. При этом компании не видят улучшения ситуации с кадрами после начала повышения пенсионного возраста и не спешат расширять наем сотрудников старше 50 лет.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Компаниям не хватает умелых рук».