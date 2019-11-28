Пенсионный возраст не успевает за продолжительностью жизни

20 из 36 стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), уже провели реформу пенсионного возраста, отмечают в своем обзоре развития национальных пенсионных систем эксперты этой организации. Если раньше средний возраст выхода на пенсию в ОЭСР был равен 63,8 года, то к 2060 году, согласно уже принятым решениям, он вырастет до 65,9 года. Необходимость реформ, вызвана ростом соотношения численности пожилых к количеству работающих граждан. Так, за последние 40 лет число людей старше 65 лет выросло с 20 до 31 в расчете на 100 человек населения. К 2060 году этот показатель увеличится уже до 58.

В ОЭСР отмечают, что добавленные годы трудовой деятельности составляют только половину от прироста продолжительности жизни после 65 лет, поэтому правительствам придется реформировать пенсионное обеспечение и дальше. Поколение, выходящее сейчас на рынок труда, проведет на пенсии 33,6% взрослой жизни, нынешние пенсионеры — 32%. При этом в большинстве стран ОЭСР будет сокращаться коэффициент замещения пенсией зарплаты. Сейчас в среднем он составляет 59% — варьируясь от 30% в Литве, Мексике и Великобритании до 90% и более в Австрии, Италии, Люксембурге, Португалии и Турции. Для тех, кто сейчас начинает карьеру и делает отчисления в системы добровольного пенсионного страхования, коэффициент замещения увеличится на 26%. Для нынешних работников (отчисления с 45 лет) — только на 10%.

В среднем в странах ОЭСР люди старше 65 лет имеют доход на уровне 87% от среднего для населения, наименьшее соотношение — в Эстонии и Южной Корее (70%), наибольшее — во Франции и Израиле (более 100%). Уровень бедности среди пожилых сейчас слегка превышает этот показатель для всего населения (13,5% против 11,8%). Его минимальные показатели зафиксированы в Дании, Франции и Исландии (по 4%), максимальные — в Австралии, Эстонии, Латвии и США (около 20%).

Отметим, что повышение пенсионного возраста в РФ соответствует трендам в странах ОЭСР, хотя коэффициент замещения у российских пенсионеров заметно ниже, около 33%. В то же время уровень бедности в этой группе так же мало отличается от общенационального, как и в ОЭСР,— в России к бедным, по оценкам РАНХиГС, относятся 7% пенсионеров.

Анастасия Мануйлова