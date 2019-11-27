Компаниям не хватает умелых рук

На российском рынке труда сохраняется дефицит квалифицированных кадров, следует из данных опроса международной рекрутинговой компании Hays. Сложнее всего работодателям найти подходящие кадры для работы в медицинской, строительной и информационной отраслях. При этом компании не видят улучшения ситуации с кадрами после начала повышения пенсионного возраста и не спешат расширять наем сотрудников старше 50 лет.

Большинство (78%) российских работодателей ожидают сложностей с наймом сотрудников в 2020 году, следует из исследования рекрутинговой компании Hays. На первом месте среди сложностей — дефицит подходящих сотрудников (его назвали 37% работодателей), 22% респондентов опасаются конкуренции за персонал с другими компаниями, 19% жалуются на нереалистичные зарплатные ожидания соискателей. Впрочем, почти половина (44%) работодателей сталкивается с дефицитом соискателей только на отдельные вакансии (по сравнению с 2018 годом их доля уменьшилась на 3%). На то, что их отрасль страдает от нехватки кадров в целом, указали 37% (38% в 2018 году). 19% представителей компаний заявили, что им кадров на рынке труда вполне хватает (за год их доля выросла на 3%).

Наибольшие сложности с наймом подходящих специалистов испытывают представители медицинской, строительной и информационной отраслей, а также сельского хозяйства и девелопмента. Легче всего найти квалифицированные кадры для работы в сфере продаж бытовой электроники, в финансовой и нефтегазовой отраслях и в логистике. Чтобы получить нужных специалистов, компании готовы обучать как стажеров, так и постоянных сотрудников (по 35%), увеличить расходы на оплату труда (28%) и обеспечить переезд сотрудников между подразделениями компании. Примечательно, что 96% компаний для решения проблемы дефицита кадров не стали нанимать больше сотрудников пожилого возраста — они не считают, что решение о повышении возраста выхода на пенсию позволило снизить напряженность на рынке труда. Напомним, при обсуждении этой меры в 2018 году одним из аргументов «за» было как раз расширение рынка труда РФ.

По прогнозу партнера компании Kontakt InterSearch Russia Галины Спасеновой, наибольшим спросом как в этом, так и в следующем году будут пользоваться профессии, связанные с цифровой трансформацией бизнеса. «Высока конкуренция и за специалистов в сфере маркетинга, так как компаниям необходимо все точнее видеть своего потребителя, а также в финансовом секторе»,— отмечает она. По словам Галины Спасеновой, нужных соискателей компании «перекупают», начинают выращивать сами или расширяют сферу их поиска, привлекая специалистов из других отраслей.

Гендиректор Hays в России Алекс Штейнгардт отмечает, что, исходя из данных опросов, для 45% компаний наем новых специалистов будет происходить в рамках замены нынешних сотрудников, еще 46% работодателей планируют увеличить численность персонала. Основным мотиватором для сотрудников остается зарплата — ее уровень в следующем году на 5–10% намерены поднять 63% опрошенных компаний, 4% респондентов заявили, что повысят ее сразу на 10–20%. При этом 32% хотят оставить зарплату сотрудников на прежнем уровне, а 1% организаций собирается ее сократить.

Анастасия Мануйлова