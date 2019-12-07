Александр Лебедев отдал контрольный пакет ГТЛК

Российский бизнесмен Александр Лебедев больше не банкир. Предприниматель, который еще несколько лет назад входил в число самых богатых россиян, продал свой главный актив. Речь идет о Национальном резервном банке. Лебедеву принадлежало 80% акций кредитной организации. Контрольный пакет банка купила Государственная транспортная лизинговая компания. Конкретные параметры сделки при этом не раскрываются.

Александр Лебедев еще в начале 2013 года заявлял “Ъ” о своем намерении продать НРБ. В 2015 году банк закрыл все свои филиалы в регионах и оставил лишь отделение в Москве. По размеру активов, а это 16 млрд руб., летом он занимал 161 место в банковской системе страны. Для Александра Лебедева это действительно долгожданная сделка, отметил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий: «Нужно отметить непрофильность этого актива для Лебедева. Ведь он, в общем-то, известный разоблачитель банковских козней, проделок банкиров — это с одной стороны. А с другой стороны, у него собственный банк. Наверное, ему это как-то усложняло жизнь, и он сейчас от такой обузы избавился, я бы так сказал, от этого конфликта интересов. Что касается банка, то он был таким угасающим. Убыток за девять месяцев — 0,5 млрд руб., за 2018 год — 0,4 млрд руб. Поэтому понятно, почему банк был выставлен на продажу. Видимо, Лебедев толком не мог управлять этим активом. Сумма следки может быть в районе 7 млрд руб., вряд ли дороже. В активах банка недвижимость, офисные помещения. ГТЛК, возможно, потребовался казначейский банк для обслуживания финансовых потоков компании».

Максимально личное состояния Александра Лебедева, по данным Forbes, составляло $3,7 млрд, в 2006 году. После кризиса 2008-го его финансовое положение заметно ухудшилось. По данным СМИ, сейчас на счету бизнесмена около $400 млн. Как сообщил РБК представитель Александра Лебедева, после продажи Национального резервного банка бизнесмен собирается заняться перспективными стартапами, в частности, в сфере экологически чистого транспорта и общепита, а также медиа и публицистики. Кроме того, он планирует бороться с легализацией преступно нажитых доходов и заняться репатриацией в Россию незаконно выведенных капиталов.

Скорее всего, главным для Александра Лебедева станет именно общественная деятельность, предположил управляющий партнер финтех-компании DTI Algorithmic Александр Бутманов: «Александр Лебедев обладает тремя важнейшими качествами для общественного деятеля. У него есть желание — это важно, у него есть какие-то деньги — это нужно, и у него есть интеллект — это необходимо. Он понял, что спектр российских чиновников делится на тех, с кем можно вести деятельность, и с кем нельзя. Собственно говоря, последние годы он налаживал активно конструктивный диалог с теми чиновниками, с которыми можно вести дела, в частности, из Центробанка, из Минфина. Я думаю, его экспертиза серьезно пригодится в Счетной палате, в комитете по банковскому надзору в Госдуме. То есть это человек, который обладает перспективой стать одним из главных разоблачителей махинаций в банковских структурах. Он один из немногих, кто и может, и хочет это делать, ему особо нечего терять уже».

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Александр Лебедев после продажи банка остается совладельцем и издателем «Новой газеты», а также британских газет Evening Standard и The Independent. Британскими изданиями бизнесмен владеет через лондонскую компанию Lebedev Holdings Limited, которая оформлена на сына предпринимателя Евгения.

Андрей Загорский