Случайный рост

Формально рынок лизинга в России за девять месяцев вырос на 2% к уровню прошлого года — об этом свидетельствует статистика рейтингового агентства «Эксперт РА», исследование которого объединяет в себе подробные данные о деятельности свыше 100 крупнейших лизинговых компаний, занимающих около 95% отечественного рынка. Однако, учитывая прошлогодние темпы роста на уровне 42% и ряд специфических событий в отрасли в 2019 году, результаты следует признать тревожными, за исключением сегмента автолизинга.

Денежный объем лизинговых сделок в России по итогам девяти месяцев 2019 года составил 1,03 трлн руб., и хотя рост рынка продолжается четвертый год подряд, нынешний темп никак нельзя назвать уверенным. В сопоставимом периоде в 2018 году, когда рынок впервые в истории перевалил за 1 трлн руб., он увеличился на 42%, в 2017 году рынок рос еще быстрее — на 58%. Но в 2019 году тенденция резко пошла в обратную сторону: за первое полугодие объем новых сделок российских лизинговых компаний вырос всего на 13%, а по итогам трех кварталов темп роста замедлился до 2% в сравнении с прошлогодними показателями.

Топ-10 лизинговых компаний России по объему нового бизнеса по итогам девяти месяцев 2019 года (млн руб.) 1 «Сбербанк Лизинг» 166 038 2 ГТЛК 121 832 3 «ВТБ Лизинг» 93 782 4 «Европлан» 60 353 5 «ВЭБ-Лизинг» 55 273 6 «Газпромбанк Лизинг» 43 862 7 «Альфа-Лизинг» 40 681 8 «Балтийский лизинг» 39 451 9 «РЕСО-Лизинг» 35 836 10 «Сименс Финанс» 32 563 открыть таблицу в новом окне

Наибольшему регрессу оказался подвержен сегмент особо крупных сделок в сфере воздушного и железнодорожного транспорта. В этом капиталоемком секторе лизинга общий результат традиционно зависит от работы крупнейших госкомпаний, прежде всего бессменного лидера рынка в течение последних трех лет Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Однако в текущем году подведомственная Минтрансу России компания уступила лидерство в рэнкинге крупнейших лизингодателей страны «Сбербанк Лизингу», достигшему объема нового бизнеса по итогам девяти месяцев года свыше 166 млрд руб. При этом прирост к прошлогодним показателям у «Сбербанк Лизинга» в текущем году на среднем по отрасли уровне — всего 2%, а ГТЛК сократила новый бизнес до 121,8 млрд руб.— на 36% в сравнении с прошлогодним результатом.

Лизинг грузовых вагонов в России в абсолютном выражении сократился на 43% в сравнении с прошлогодними показателями: за первые девять месяцев 2019 года было заключено сделок с железнодорожным подвижным составом на 187 млрд руб., тогда как за тот же период прошлого года этот показатель достигал 312 млрд руб. Падение выглядит особенно рельефным на фоне темпов роста в предыдущие годы: по итогам девяти месяцев 2018 года рост железнодорожного рынка составлял 120% год к году, за аналогичный период 2017 года — 153%. Грузовые вагоны всегда были крупнейшим сегментом рынка лизинга в России с долей более 30% от общего объема рынка.

Топ-10 лизинговых компаний по объему нового бизнеса в сегменте железнодорожной техники за девять месяцев 2019 года (млн руб.) 1 «ВТБ Лизинг» 39 974 2 «Сбербанк Лизинг» 28 682 3 ГТЛК 24 595 4 РЕЙЛ1520 18 486 5 «Газпромбанк Лизинг» 15 321 6 «ВЭБ-Лизинг» 12 567 7 «Открытый Лизинг» 9 351 8 «Транслизинг-сервис» 7865 9 «Альфа-Лизинг» 6861 10 «Юникредит Лизинг» 2580 открыть таблицу в новом окне

Конъюнктура спроса на грузовые вагоны сегодня определяется биржевыми ценами на уголь, которые в последнее время стали снижаться, а это приводит к эффекту профицита подвижного состава на железнодорожной сети в России. По словам старшего директора группы рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Руслана Коршунова, посуточные арендные ставки операторов подвижного состава тоже уже пошли вниз, в то время как производство новых грузовых вагонов растет, а объемы списания старого подвижного состава уже не такие большие, как раньше. «Еще некоторое время назад мы не прогнозировали, что падение в железнодорожном сегменте будет таким резким,— признает господин Коршунов.— Нынешние цифры показывают, что прогнозировать ситуацию на этом рынке, где критическое значение имеют точечные крупные сделки, становится еще труднее».

Он не исключает, что на показатели в железнодорожном сегменте лизинга повлияли показатели компании «Трансфин-М» — одного из крупнейших игроков на рынке грузовых вагонов. В ноябре у компании наконец-то сменился акционер: НПФ «Благосостояние» продал контрольный пакет компании железнодорожному бизнесмену Алексею Тайчеру и группе его партнеров в лице топ-менеджеров самой «Трансфин-М» — гендиректора Максима Анищенкова и членов правления Александра Голанда и Ивана Благодатских — за 35 млрд руб. Все силы менеджмента в текущем году были направлены на реструктуризацию активов при подготовке к сделке, претензии к которой были у Федеральной антимонопольной службы в связи с аффилированностью господина Тайчера с ОАО РЖД. «Если бы компания была "на ходу", она бы в этом году заключила гораздо больше сделок, но теперь по новому бизнесу она может не попасть в топ-10 в железнодорожном сегменте»,— отмечает господин Коршунов.

Дефицит крупных сделок

Фундаментальные тренды на рынке лизинга неутешительны. Два крупнейших корпоративных сегмента — авиационный и железнодорожный — совокупно просели на 220 млрд руб., тогда как рост в четырех других крупных сегментах лишь с трудом компенсировал это падение. Увеличение объема нового бизнеса в автолизинге составило 74 млрд руб., в недвижимости — 65 млрд руб., в сегменте водного транспорта — 56 млрд руб., в строительной технике — 25 млрд руб. (в сумме — те же 220 млрд руб.) «Без столь существенного роста в этих четырех сегментах или даже без одного из них общие результаты по рынку в целом были бы отрицательными»,— констатировал Руслан Коршунов.

Топ-5 лизинговых компаний по объему нового бизнеса в сегменте строительной и дорожно-строительной техники за девять месяцев 2019 года (млн руб.) 1 «ВТБ Лизинг» 11 696 2 «Сбербанк Лизинг» 10 381 3 «Балтийский лизинг» 6262 4 «Альфа-Лизинг» 5037 5 «Сименс Финанс» 5023 открыть таблицу в новом окне

Более того, как минимум в одном из этих сегментов лизинга рост объемов можно в полном смысле назвать случайным. Пятикратный рост в лизинге недвижимости фактически обеспечила только одна компания — «Сбербанк Лизинг». Учитывая, что сопоставимый по размеру прирост нового бизнеса у компании произошел только в Уральском федеральном округе, со всей вероятностью речь идет об одной очень крупной корпоративной лизинговой сделке с коммерческой недвижимостью, что отнюдь не отражает объективную картину в данном сегменте, отмечает господин Коршунов.

Топ-5 лизинговых компаний по объему нового бизнеса в сегменте нефтегазового оборудования за девять месяцев 2019 года (млн руб.) 1 «Газпромбанк Лизинг» 5870 2 «Открытый Лизинг» 5583 3 «Сбербанк Лизинг» 3748 4 «ВТБ Лизинг» 1481 5 «Сименс Финанс» 897 открыть таблицу в новом окне

Лизинговые сделки с морскими и речными судами в 2019 году заключали преимущественно государственные компании, с существенным отрывом в этом сегменте лидируют ГТЛК и «ВЭБ-Лизинг» (входит в госкорпорацию ВЭБ.РФ). На них примерно поровну приходится более 85% всех новых контрактов с водным транспортом (83,6 млрд руб. при общем объеме рынка чуть более 98 млрд руб.), а львиную долю оставшихся крупных контрактов поделили между собой «Газпромбанк Лизинг» (заключил сделок с гражданскими судами на 9,5 млрд руб.), «Машпромлизинг», входящий в государственную ОСК (3,5 млрд руб.) и «Сбербанк Лизинг» (1,2 млрд руб.).

Топ-5 лизинговых компаний по объему нового бизнеса в сегменте водного транспорта за девять месяцев 2019 года (млн руб.) 1 ГТЛК 46 493 2 «ВЭБ-Лизинг» 37 154 3 «Газпромбанк Лизинг» 9476 4 «Машпромлизинг» 3497 5 «Сбербанк Лизинг» 1153 открыть таблицу в новом окне

В сегменте строительной и дорожной техники лидерские позиции занимают дочерние лизинговые компании госбанков — «ВТБ Лизинг» и «Сбербанк Лизинг», которые заключили сделок в этом сегменте на 11,7 млрд руб. и 10,4 млрд руб. соответственно. В то же время об отсутствии конкуренции в этом сегменте ничто не свидетельствует: объем новых сделок со строительной техникой у «Балтийского лизинга» 6,3 млрд руб., у «Альфа-Лизинга» и «Сименс-Финанс» по 5 млрд руб., Универсальная лизинговая компания, «Европлан» и «Юникредит Лизинг» поставили в лизинг спецтехники более чем на 4 млрд руб. каждый.

В лизинге оборудования наибольшим авторитетом пользуются услуги «Сименс Финанс», учрежденной во Владивостоке немецким промышленным концерном Siemens. С большим отрывом она является лидером в сегментах энергетического, машиностроительного, металлообрабатывающего и металлургического оборудования, в полиграфии, пищевой и складской отрасли. Отечественные компании захватили лидерство в лизинге нефтегазового оборудования: «Газпромбанк Лизинг» и «Открытый лизинг» («дочка» «ФК Открытие», находящегося в управлении ЦБ РФ) поделили между собой первое и второе места с объемами новых сделок на уровне 5,8 млрд руб. и 5,6 млрд руб. соответственно. В сегменте телекоммуникационного оборудования, оргтехники и компьютеров безусловным лидером за девять месяцев 2019 года стал «Сбербанк Лизинг», заключивший таких сделок почти на 5 млрд руб.

Автолизинг уходит в массы

Лучше всего дела в течение трех кварталов 2019 года шли у розничных компаний, специализирующихся на предоставлении в лизинг автотранспорта клиентам любых размеров и форм собственности. На этом рынке наблюдается настоящий бум: несмотря на значительные колебания статистики продаж автомобилей в целом (рынок показывал снижение в апреле на 3%, в мае — на 7%, в октябре — на 6% в сравнении с показателями годичной давности), объем автолизинга продолжал расти: по итогам девяти месяцев лизинговые компании заключили сделок с легковыми и грузовыми автомобилями в стоимостном выражении на 23% больше, чем годом ранее.

Топ-10 лизинговых компаний по объему нового бизнеса в сегменте грузовых автомоблией за девять месяцев 2019 года (млн руб.) 1 «Сбербанк Лизинг» 25 894 2 «Европлан» 24 359 3 «КамАЗ-Лизинг» 17 861 4 «ВТБ Лизинг» 15 354 5 «Альфа-Лизинг» 15 321 6 «Балтийский лизинг» 13 609 7 «РЕСО-Лизинг» 10 583 8 «Элемент Лизинг» 10 011 9 «Стоун-XXI» 6018 10 «Фольксваген Груп Финанц» 5598 открыть таблицу в новом окне

Расстановка сил в рэнкинге крупнейших автолизинговых компаний практически не изменилась. Рынок возглавляет специализирующаяся на этом виде бизнеса компания «Европлан» (100% компании находится в собственности инвестхолдинга «Сафмар Финансовые инвестиции», входящего в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева). Объем ее нового бизнеса за девять месяцев 2019 года в сегменте легковых автомобилей превысил 29 млрд руб., что на 17% больше, чем годом ранее. Второе место удерживает компания «РЕСО-Лизинг» с показателем нового бизнеса в легковом автосегменте 22,8 млрд руб., третью строчку занял «ВТБ Лизинг», заключивший сделок с легковыми авто на 22,6 млрд руб.

Топ-10 лизинговых компаний по объему нового бизнеса в сегменте легковых автомоблией за девять месяцев 2019 года (млн руб.) 1 «Европлан» 29 439 2 «РЕСО-Лизинг» 22 828 3 «ВТБ Лизинг» 22 595 4 «Мэйджор Лизинг» 16 984 5 Carcade 13 701 6 «Сбербанк Лизинг» 12 043 7 «Балтийский лизинг» 10 962 8 «Альфа-Лизинг» 10 905 9 «Фольксваген Груп Финанц» 7 885 10 «Контрол лизинг» 4 964 открыть таблицу в новом окне

Впрочем, в ближайшее время ситуация на рынке может поменяться, поскольку в топ-5 игроков может ворваться группа «Газпромбанк Лизинг», занимающая сейчас в автолизинге лишь 11-е место. В декабре прошлого года компания впервые вышла на розничный рынок, учредив компанию «Газпромбанк Автолизинг», которая по итогам девяти месяцев текущего года заключила сделок финансового лизинга с юрлицами и ИП на 5,2 млрд руб. А в ноябре стало известно, что польский инвестфонд Getin Holding ведет переговоры о продаже «Газпромбанк Лизингу» автолизинговой компании Carcade, которая сегодня занимает пятое место среди крупнейших автолизинговых компаний России в рэнкинге «Эксперт РА». По данным участников финансового рынка, головная компания из Варшавы, контролируемая местным банкиром Лешеком Чарнецки, в последнее время испытывает финансовые трудности, но лизинговый бизнес Carcade, специализирующейся на розничных контрактах, входит в число самых стабильных и прибыльных бизнесов польской финансовой группы.

В сегменте грузовых автомобилей лидерство удерживает «Сбербанк Лизинг», передавший лизингополучателям в течение первых трех кварталов грузовиков на 25,9 млрд руб. Занимающий вторую строчку рэнкинга в этом сегменте «Европлан» заключил сделок с грузовой автотехникой на 20,9 млрд руб., на третьем месте кэптивная лизинговая компания КамАЗа — «КамАЗ-Лизинг», продавшая через лизинговый инструмент грузовиков на 17,9 млрд руб. Последняя за текущий год совершила серьезный рывок с шестого места, обогнав трех не менее крупных российских лизингодателей — «ВТБ Лизинг», «Альфа-Лизинг» и «Балтийский лизинг», каждый из которых передал в лизинг грузовых автомобилей на сумму от 13,6 млрд до 15,4 млрд руб.

Рынок не будет в плюсе

По мнению Руслана Коршунова, к концу года проявившиеся тенденции только усилятся. Даже если в четвертом квартале госкомпании заключат серию крупных сделок с авиационной промышленностью, полностью компенсировать провальные результаты предыдущих девяти месяцев вряд ли удастся. А в автолизинге, наоборот, эксперт ожидает увеличения темпов роста: по словам господина Коршунова, в четвертом квартале следует ожидать сделок в объеме не меньше 30% от годового объема. Это означает, что в денежном выражении рынок автолизинга по итогам года может прирасти не менее чем на четверть.

Топ-7 лизинговых компаний по объему нового бизнеса в сегменте авиационной техники за девять месяцев 2019 года (млн руб.) 1 ГТЛК 45 436 2 «ВТБ Лизинг» 930 3 «Регион Лизинг» 818 4 «Сбербанк Лизинг» 782 5 Сибирская лизинговая компания 293 6 «Газпромбанк Лизинг» 171 7 «Балтийский лизинг» 106 открыть таблицу в новом окне

Но это не поможет рынку лизинга в целом: по итогам года в рейтинговом агентстве «Эксперт РА» ожидают в лучшем случае стагнации или снижение показателей. Ожидать всплеска крупных сделок в авиационном и железнодорожном сегменте в конце года нет никаких оснований, а рост бизнеса розничных компаний, скорее всего, не сможет перекрыть замедление активности в корпоративном сегменте лизинга, полагает господин Коршунов.

Алексей Екимовский