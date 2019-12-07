В Минске проходит акция против интеграции с Россией

В центре Минска проходит несогласованная акция против интеграции Белоруссии и России. Сегодня в Сочи состоится встреча президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, на ней может быть подписан план экономической интеграции двух государств. В акции протеста участвуют несколько сотен человек.

Протестующие собрались на Октябрьской площади, после чего направились к зданию правительства. Сопредседатель незарегистрированной партии «Белорусская христианская демократи» Павел Северинец призвал участников акции не расходиться «до ночи» и снова собраться в воскресенье днем.

«Мы защищаем независимость Беларуси и поэтому идем на площадь Независимости, к Дому правительства. Потом мы вернемся на Октябрьскую площадь и продолжим до ночи, а завтра снова соберемся, потому что Лукашенко и Путин собираются подписать (документы по интеграции.— “Ъ”),— цитирует слова господина Северинца «Интерфакс». Участники акции держат национальные флаги оппозиции, флаги Евросоюза и плакаты с лозунгами против интеграции.

Полиция не препятствует движению протестующих. «Это показывает, что сегодняшняя акция и государству нужна. Может это сигнал от государства народу, что мы вас не трогаем…» — прокомментировал мирную акцию в эфире телеканала «Белсат» активист Павел Белавус.

Напомним, сегодня Владимир Путин и Александр Лукашенко 7 декабря должны согласовать «дорожные карты» экономической интеграции России и Белоруссии, по части из которых не удалось договориться правительствам. Соглашение об экономической интеграции планировалось подписать до 8 декабря — 20-летия договора о создании Союзного государства.

О позиции Минска на переговорах с Москвой на уровне премьер-министров — в материале “Ъ” «Белоруссия выложится по максимуму».

О том, как глава Белоруссии очертил пределы сближения с Россией, — в материале “Ъ” «"Я не пацан, который отработал три, четыре, пять лет президентом"».