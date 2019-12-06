Белоруссия выложится по максимуму

Минск сегодня рассчитывает решить как минимум 12 из 16 оставшихся по «дорожным картам» вопросов, а как максимум — договориться по всем. Но среди несогласованных тем — самые острые: цена на российский газ для республики в 2020 году, компенсации от налогового маневра в РФ и перетаможки. Еще один существенный пункт — возмещения за поставки загрязненной нефти по «Дружбе» — Минск рассчитывает решить до конца года.

Россия и Белоруссия до сих пор не согласовали 16 вопросов по «дорожным картам» по интеграции в рамках обновленной программы действий по созданию Союзного государства. В их число входят основные спорные темы между государствами: цены на газ, контракт на поставки которого заканчивается 31 декабря, компенсации Минску потерь от российского налогового маневра и так называемой перетаможки нефти. Об этом сообщил премьер-министр республики Сергей Румас накануне встречи с главой российского правительства Дмитрием Медведевым. Подписать программу планировалось до 8 декабря — 20-летия договора о создании Союзного государства.

Господин Румас пояснил, что задачей минимум белорусской стороны является то, чтобы в ходе сегодняшних переговоров осталось три-четыре несогласованных вопроса, которые будут вынесены для решения на уровень президентов России и Белоруссии, встреча которых намечена на 7 декабря.

Задача максимум при этом — полностью урегулировать оставшиеся разногласия.

Сергей Румас снова подтвердил, что Минск рассчитывает на цену российского природного газа на уровне Смоленской области плюс расходы на транспортировку. В то же время глава Белоруссии Александр Лукашенко накануне отмечал, что республике «не надо даже такую цену, как в России» и она может быть на $5–10 выше, чем в РФ. В 2019 году Белоруссия платила фиксированную цену за газ в $127 за 1 тыс. кубометров на границе. Такую же цену правительство республики заложило в проект бюджета на 2020 год.

Помимо этого Сергей Румас сообщил, что Белоруссия подготовила расчеты суммы компенсаций за поставки загрязненной нефти из РФ. «Мы надеемся, что в ближайшее время какая-то ясность в этом вопросе будет»,— заявил он.

Форс-мажор произошел в конце апреля, когда в экспортный трубопровод «Дружба» были вброшены хлорорганические соединения. Из-за загрязнения европейское сырье и транспортировка по этому направлению были остановлены на несколько недель. Точную сумму ущерба Минск не называл, но потери только от порчи оборудования на Мозырском НПЗ там оценивали в $20 млн. «Транснефть» утвердила максимальный размер возмещения за поставки загрязненной нефти в $15 за баррель и зарезервировала на компенсации 23 млрд руб. (около $360 млн). О размере выплат российские поставщики уже договорились с венгерской MOL и Казахстаном.

Ольга Мордюшенко