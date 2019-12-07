Медведев: решить спор с Украиной по газу можно только по «нулевому варианту»

Москва и Киев смогут урегулировать разногласия по транзиту газа через Украину только по «нулевому варианту», заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Решение должно быть выгодным для обеих сторон, подчеркнул он.

«Невозможно что-то навязать. Невозможно сказать, что у вас со следующего год транзитный тариф вырос, например, в пять раз. <...> Невозможно договориться по газу и в то же время сказать, а вы нам еще заплатите деньги по всяким судебным решениям. Поэтому хотят они или нет этого, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту. Нравится это выражение или нет, но это должно быть обоюдовыгодное решение для двух сторон»,— сказал господин Медведев в интервью программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым. Он подчеркнул, что Украина получает газ гораздо дороже, чем могла бы получать, но для того, чтобы цена была ниже, «нужно договориться».

Премьер-министр добавил, что Россия готова работать по европейскому законодательству, однако необходимо прийти к соглашению по всем существенным пунктам этой сделки. «И тогда можно возобновить сотрудничество, включая и наши поставки газа на украинскую территорию»,— отметил он.

Напомним, контракт России и Украины на транзит и поставку газа рассчитан до 31 декабря. «Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить этот контракт или заключить новый при условии обнуления всех судебных требований в рамках Стокгольмского арбитража. Украинская компания с этим не согласилась. Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия готова сохранить транзит газа через территорию Украины, но назвал условия Киева неприемлемыми.

Подробнее о требованиях «Газпрома» читайте в публикации “Ъ” «"Газпром" предъявил Украине транзитный ультиматум».