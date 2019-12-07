Около 600 объектов в Москве ложно «заминировали» за неделю

Около 600 объектов в Москве с понедельника по пятницу подверглись атаке анонимных информаторов, ложно сообщивших о взрывных устройствах. Для проверки пришлось эвакуировать более 110 тыс. человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. При этом взрывное устройство не обнаружили ни по одному адресу.

«Для поверки сигналов о "минировании" за пять дней в общей сложности пришлось эвакуировать более 110 тыс. человек»,— сказал собеседник агентства. Он добавил, что наиболее массово эвакуации проводились из зданий районных судов и образовательных учреждений, где об угрозе взрыва сообщали ежедневно.

«Каждое образовательное учреждение в городе — это, как правило, несколько объектов по разным адресам. Поэтому для проверки иногда приходилось одновременно эвакуировать по 1 тыс. и более человек»,— добавил он.

Волна лжеминирований началась в Москве и Санкт-Петербурге в конце ноября. Так, накануне здание Верховного суда РФ эвакуировали из-за анонимного звонка о заложенном взрывном устройстве. В тот же день пресс-служба Московского городского суда сообщила об эвакуации по аналогичной причине семи столичных районных судов — Чертановского, Щербинского, Зюзинского, Хамовнического, Хорошевского, Тимирязевского и Перовского. Также оперативные службы начали проверку зданий Перовского, Чертановского, Щербинского и Тимирязевского судов. Кроме того, неизвестные сообщил о минировании башни «Федерация» в «Москва-Сити» и храма Христа Спасителя. В Санкт-Петербурге были эвакуированы девять районных судов.

За день до этого анонимные сообщения об угрозе взрыва поступали не только в суды двух городов, но и в 24 больницы, 57 школ и гимназий Санкт-Петербурга, а также на 22 станции метрополитена. Опасные предметы не были обнаружены.

Напомним, в первом письме, пришедшем в петербургские суды, сообщалось, что они будут приходить до тех пор, пока основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев не вернет 120 биткоинов, украденных с биржи WEX.

Подробнее об эвакуациях во вторник — в материале “Ъ” «Заседания судов прервали анонимными звонками»