Аналитик спрогнозировал выход iPhone без проводной зарядки в 2021 году

Компания Apple может выпустить iPhone без разъема для зарядки в 2021 году, говорится в отчете аналитика китайской компании TF Securities Минг-Чи Куо, на который ссылается CNBC. Таким образом, зарядка для смартфона станет беспроводной.

Аналитик отмечает, что в результате отказа от проводной зарядки, а также других инноваций вырастет объем поставок, а также средняя стоимость iPhone. После модернизации использование смартфона станет полностью беспроводным, заметил Минг-Чи Куо.

Сама компания Apple пока не сообщала о подобных разработках.

Какими могут быть новые модели смартфонов — в публикации “Ъ FM” «Apple закрывает выходы».