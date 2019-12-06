Apple закрывает выходы

Apple может выпустить iPhone без разъема для зарядки. С таким прогнозом выступил аналитик, который ранее предсказал появление сканера лица в десятой модели смартфона. Гаджет без разъема, по неподтвержденным данным, выйдет в 2021 году и будет поддерживать только беспроводную зарядку и синхронизацию с компьютером.

В январе китайская компания Meizu показала телефон без кнопок и отверстий. В качестве динамика выступает экран устройства. В продажу гаджет пока не поступил. Не исключено, что iPhone без разъема будет премиальным устройством, полагает руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин, но полностью перейти на беспроводную зарядку компания пока не может: «На данный момент технологический процесс не позволяет отказаться от проводной зарядки.

Беспроводная зарядка по скорости пока сильно уступает проводной.

Если компания Apple отказалась бы от этой зарядки, это бы привело к тому, что пользователи iPhone потеряли выбор: быстро или удобно. Все упирается в аксессуары — это одна из самых динамичных и прибыльных категорий для компании Apple. Я не думаю, что они вдруг решатся отказаться от нее. Чтобы показать задел на будущее, может быть, Apple выпустит ограниченную серию устройств с не очень большими продажами».

Комплект из младшей модели iPhone, беспроводных наушников и зарядки сегодня обойдется в 80 тыс. руб. Но по данным СМИ, в следующем году Apple продолжит осваивать и бюджетный сегмент. Компания может выпустить сразу пять iPhone, включая новый вариант модели SE. Первая его версия из-за небольшой цены стала одним из самых популярных устройств Apple в России.

Выпуск iPhone SЕ 2 наверняка поможет корпорации улучшить показатели продаж, считает ведущий аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов, а вот слух о пяти новых гаджетах кажется преувеличением: «У ритейлеров точно еще есть "семерка", "восьмерка", "десятка", XS, 11, 11 Pro.

Apple может себе позволить долго продавать предыдущие модели, потому что запас производительности настолько велик, что нет смысла обновлять линейку.

Проще выпускать уже отработанную, проверенную и из-за этого гораздо более дешевую в производстве модель, чем заново что-то выпускать на прилавок. А вот iPhone SE 2 все ждут. Появление модели немного дешевле — существенный вклад, чтобы поднять количество продаж в штуках, которое в последнее время ощутимо снижается».

Традиционно Apple представляет новые iPhone один раз в год — осенью. По данным СМИ, в следующем году компания проведет две презентации. Весной покажут бюджетный iPhone SE 2, а осенью — другие четыре модели.

Илья Сизов