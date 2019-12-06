Apple закрывает выходы

Apple может выпустить iPhone без разъема для зарядки. С таким прогнозом выступил аналитик, который ранее предсказал появление сканера лица в десятой модели смартфона. Гаджет без разъема, по неподтвержденным данным, выйдет в 2021 году и будет поддерживать только беспроводную зарядку и синхронизацию с компьютером.
В январе китайская компания Meizu показала телефон без кнопок и отверстий. В качестве динамика выступает экран устройства. В продажу гаджет пока не поступил. Не исключено, что iPhone без разъема будет премиальным устройством, полагает руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин, но полностью перейти на беспроводную зарядку компания пока не может: «На данный момент технологический процесс не позволяет отказаться от проводной зарядки.
Беспроводная зарядка по скорости пока сильно уступает проводной.
Если компания Apple отказалась бы от этой зарядки, это бы привело к тому, что пользователи iPhone потеряли выбор: быстро или удобно. Все упирается в аксессуары — это одна из самых динамичных и прибыльных категорий для компании Apple. Я не думаю, что они вдруг решатся отказаться от нее. Чтобы показать задел на будущее, может быть, Apple выпустит ограниченную серию устройств с не очень большими продажами».
Комплект из младшей модели iPhone, беспроводных наушников и зарядки сегодня обойдется в 80 тыс. руб. Но по данным СМИ, в следующем году Apple продолжит осваивать и бюджетный сегмент. Компания может выпустить сразу пять iPhone, включая новый вариант модели SE. Первая его версия из-за небольшой цены стала одним из самых популярных устройств Apple в России.
Выпуск iPhone SЕ 2 наверняка поможет корпорации улучшить показатели продаж, считает ведущий аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов, а вот слух о пяти новых гаджетах кажется преувеличением: «У ритейлеров точно еще есть "семерка", "восьмерка", "десятка", XS, 11, 11 Pro.
Проще выпускать уже отработанную, проверенную и из-за этого гораздо более дешевую в производстве модель, чем заново что-то выпускать на прилавок. А вот iPhone SE 2 все ждут. Появление модели немного дешевле — существенный вклад, чтобы поднять количество продаж в штуках, которое в последнее время ощутимо снижается».
Традиционно Apple представляет новые iPhone один раз в год — осенью. По данным СМИ, в следующем году компания проведет две презентации. Весной покажут бюджетный iPhone SE 2, а осенью — другие четыре модели.
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