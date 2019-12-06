«Арсенал» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ

Футболисты тульского «Арсенала» обыграли московский «Локомотив» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Туле встреча завершилась со счетом 4:0. Голы забили: Игорь Горбатенко (48-я минута матча), Евгений Луценко (63-я и 78-я), Горан Чаушич (83-я).

На 30-й минуте болельщики обеих команд покинули трибуны стадиона «Газпром Арена» в знак солидарности с фанатами «Спартака», которых на минувших выходных массово задерживали в Санкт-Петербурге.

«Арсенал» в турнирной таблице РПЛ занимает шестое место, в активе клуба 25 очков. «Локомотив» с 34 очками на второй строчке.

В следующем туре РПЛ, который пройдет уже весной, «Арсенал» в гостях сыграет с «Сочи», а «Локомотив» проведет матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Оба поединка состоятся 1 марта.