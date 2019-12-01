Около 200 болельщиков московского «Спартака» задержаны в Петербурге

В воскресенье, 1 декабря, полиция в Петербурге задержала около 150-200 болельщиков московского «Спартака», приехавших на гостевую встречу своей команды в рамках 18-го тура Российской футбольной премьер-лиги с местным «Зенитом». Всем задержанным вменяется мелкое хулиганство, сообщает РИА Новости со ссылкой источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, задержания проводились ночью накануне матча в барах и на улицах Петербурга, а также днем в день игры. В полицейские участки доставлялись граждане с фанатской атрибутикой и московской пропиской. Ранее «Спартак» на своем официальном сайте сообщил, что все билеты в гостевой сектор на «Газпром Арене» уже реализованы.

Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет в Петербурге в воскресенье, 1 декабря, и начнется в 19:00.