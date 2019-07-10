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Фото: Mario Anzuoni/File Photo / Reuters

Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей Forbes

Издание Forbes опубликовало ежегодный список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей мира. Американская певица Тейлор Свифт с доходом $185 млн возглавила рейтинг. Россияне в рейтинг не попали.

В этом году Тейлор Свифт поднялась с прошлогоднего третьего места на первое. Всего в рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей вошло 16 женщин, одна из которых — Селин Дион — заняла последнее, 100-е место. Певица заработала за прошлый год $37,5 млн. В целом знаменитости, попавшие в список, заработали $6,3 млрд до уплаты налогов.

В первую десятку рейтинга вошли:

  1. Тейлор Свифт, певица ($185 млн)
  2. Кайли Дженнер, модель ($170 млн)
  3. Канье Уэст, певец ($150 млн)
  4. Лионель Месси, футболист ($127 млн)
  5. Эд Ширан, певец ($110 млн)
  6. Криштиану Роналду, футболист ($109 млн)
  7. Неймар, футболист ($105 млн)
  8. Eagles, музыкальная группа ($100 млн)
  9. Фил Макгроу, телеведущий ($95 млн)
  10. Канело Альварес, боксер ($94 млн)

В прошлом году рейтинг возглавлял боксер Флойд Мейуэзер, заработавший $285 млн. Официально он завершил карьеру и участвовал лишь в выставочном бою с Тэнсином Насукавой, за который получил $9 млн. В этом году американский боксер в рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей не вошел.

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