Дрон повисит на проводах

Разработчик беспилотного летательного аппарата (БПЛА) для мониторинга электросетей «Канатоход» планирует привлечь 514 млн руб., в том числе от фонда Национальной технологической инициативы (НТИ) и частных инвесторов. «Канатоход» будет использоваться в пилотных проектах в РФ и Саудовской Аравии. По словам экспертов, в ряде отраслей запустить дроны в коммерческую эксплуатуцию проблематично в связи с жестким регулированием.

Фонд НТИ инвестирует в беспилотник для диагностики электросетей «Канатоход», сообщили “Ъ” его представитель. На разворачивание системы «Канатоход» выделен грант 150 млн руб., еще 150 млн руб. фонд планирует инвестировать в капитал разработчика проекта — компании «Лаборатория будущего». «Общий объем финансирования проекта оценивается в 514 млн руб., включая частные инвестиции»,— сообщил фонд. По данным Kartoteka.ru, 50% «Лаборатории будущего» принадлежит ее гендиректору Александру Лемеху, 10% — Уральскому федеральному университету имени первого президента России Б. Н. Ельцина, остальное — у двух физических лиц.

«Лаборатория будущего» запустила «Канатоход» в 2011 году, в 2016 году получила грант фонда «Сколково» в размере 20 млн руб. Грант позволил доработать как аппаратную, так и программную составляющие «Канатохода»; появилась возможность его демонстрации заказчикам, в том числе на международном рынке, сообщил “Ъ” Павел Кривозубов, руководитель направления «Робототехника и искусственный интеллект» кластера информационных технологий фонда «Сколково».

В 2020–2021 годах «Лаборатория будущего» планирует реализовать два пилотных проекта с компаниями «Россети Урала» и Saudi Electricity Company в Саудовской Аравии, сообщил Александр Лемех. Предстоит провести обследование более 500 км электрической сети, отработать технологию автономного техобслуживания, доработать процессы электросетевой компании, внести предложения по адаптации нормативной базы, уточнил он.

Затраты на техобслуживание воздушных линий электропередачи магистральных и распределительных сетей 0,4–1150 кВ по плану на 2019 год составляют чуть более 6 млрд руб., на диагностику — около 650 млн руб., сообщили в пресс-службе «Россетей». Компания подтвердила, что «Россети Урала» проводят несколько пилотных проектов, в том числе с участием «Канатохода». Компания считает возможным использование беспилотника «для ограниченного контроля состояния проводов». Но у дронов очень малое время работы, десятки минут в зависимости от погоды при необходимости прямого контроля оператором, поэтому сейчас они не заменяют полностью визуального осмотра воздушной линии и пока носят вспомогательный характер, добавили в «Россетях».

Сделка с «Канатоходом» — одна из немногих крупных инвестиций в России в сегменте коммерческих дронов, отмечает управляющий партнер Terra VC Петр Лукьянов. По его словам, «Канатоход» искал инвестиции в последние три-четыре года. «На тот момент, когда мы его смотрели, стадия коммерциализации была очень ранняя, и на этой стадии редко встречаются двухзначные оценки в миллионах долларов»,— сказал Петр Лукьянов. В России тяжело привлечь деньги в подобные проекты, что связано с большими затратами на разработку и долгим сроком возврата инвестиций, поясняет основатель и гендиректор UVL Robotics Евгений Гранкин. 514 млн руб. будет достаточно для внедрения коммерческого решения или масштабирования продаж «Канатохода», но если речь идет о реализации двух пилотных проектов, то сумма выглядит завышенной, полагает он. Объем инвестиций из госбюджета может выглядеть неэффективной инвестицией, учитывая, что дрон будет создан из иностранных комплектующих, а эффект от его внедрения для государства пока неочевиден, отмечает гендиректор J'son & Partners Consulting Светлана Водянова. Но при неразвитости венчурной индустрии господдержка оказывается зачастую единственным вариантом развития отечественных высокотехнологичных решений, поэтому для страны полезно осваивать эти ниши, рассуждает она. «Канатоход» может быть интересен в первую очередь сетевым энергетическим компаниям, полагает Светлана Водянова. В ряде отраслей запустить дроны в эксплуатацию проблематично в связи с жестким регулированием, которое по факту является больше запретительным, в России пока рынок дронов коммерческого применения буксует, заключает эксперт.

Владислав Новый, Полина Смертина