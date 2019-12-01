Коммерческие беспилотники перешли из теории в практику Рынок БПЛА достиг $4 млрд и вырастет в 10 раз в ближайшие пять лет

В отличие от многих других технологий, беспилотники внедряются быстрее, чем ожидалось ранее, причем речь идет именно о коммерческом использовании устройств. Они применяются в самых разных сферах и даже шире, чем предполагалось несколько лет назад. Теперь уже производители вынуждены подстраиваться под постоянно растущий список возможных способов применения беспилотников.

Коммерческие БПЛА все в большей мере переходят от стадии проектов к реальному применению и быстро растущему рынку, пишет Financial Times. По подсчетам аналитиков банка Barclays, уже в прошлом году объем рынка коммерческих беспилотников составлял $4 млрд, а в ближайшие пять лет он вырастет в десять раз, до $40 млрд. БПЛА оказались устройствами весьма широкого применения — от сельского хозяйства и строительства до доставки товаров и сбора данных самого разного рода. По прогнозам Goldman Sachs, уже в следующем году рынок БПЛА достигнет $100 млрд. И даже при том, что львиную долю ($70 млрд) сохранят за собой военные беспилотники, на коммерческие придется внушительные $13 млрд.

Если в случае с другими перспективными трендами прогнозы иногда оказываются чрезмерно оптимистичными, то уже сейчас ясно, что случае с коммерческим применением беспилотников прогнозы скорее были излишне консервативными. Так, например, Федеральное авиационное управление США (FAA) признало, что оно недооценивало скорость распространения беспилотников: по его прогнозам, число коммерческих БПЛА в США должно было вырасти до 450 тыс. к 2022 году, на самом же деле этот показатель был превышен уже в нынешнем году. По оценке FAA, сейчас коммерческие БПЛА, благодаря совершенствованию ПО и постоянному улучшению камер, сенсоров и др., подошли «к переломному моменту, демонстрируя мощные этапы роста», который продолжит ускоряться в ближайшие несколько лет. Одним из крупнейших заказчиков БПЛА в США является Министерство внутренних дел — отделения полиции и пожарные используют их для мониторинга ситуации, поиска людей, аэрофотосъемки во время полицейских операций, слежения за дорожной ситуацией и др.

Весьма активно БПЛА используются в телекоммуникационной отрасли — например, для оценки состояния вышек и обнаружения возможных неисправностей, раньше этим занимались люди, для которых это было довольно опасной и сложной работой.

Для отслеживания состояния оборудования, особенно находящегося в труднодоступных местах, беспилотники применяются и в других сферах. Нефтегазовые компании используют их для проверки состояния трубопроводов (раньше для этого использовались вертолеты с экипажем), а строительные корпорации широко применяют их на своих объектах. Также БПЛА собирают данные для метеорологических служб, оценивают степень разрушения и возможность доступа в случае пожаров и других чрезвычайных ситуаций, используются при съемке кино. Наконец, именно их начали использовать для искоренения малярии в Африке — с их помощью распрыскивают инсетициды, убивающие малярийных комаров.

Основной производитель коммерческих беспилотников — китайская компания DJI. Сейчас ее доля на этом рынке составляет около 70%. Компания, созданная в 2006 году, первой сделала беспилотники доступными. Изначально бюджетные БПЛА DJI были предназначены скорее не для коммерческого, а для частного использования, однако сейчас около 80% продаж компании приходится именно на коммерческие беспилотники.

Резко менять профиль приходится практически всем производителям беспилотников, первоначально ориентировавшимся на частных индивидуальных потребителей.

«Мы столкнулись с проблемой: продукт не был разработал под их потребности,— рассказывает американский представитель DJI Марио Ребелло о сотрудничестве с Министерством внутренних дел США.— Нас оценивают те, кто принимает решения, профессионалы, политики и другие люди, которые хотят, чтобы продукт соответствовал их требованиям. А мы потребительская компания». При этом компания видит большой потенциал в таком использовании БПЛА — как отмечает директор отдела DJI по интеграции с системой общественной безопасности Ромео Дешер, только в США 40 тыс. отделений полиции и лишь 500 из них используют БПЛА. «У остальных 39,5 тыс. ничего нет. Это огромный рынок»,— говорит он.

Варианты коммерческого использования также изначально определялись многими неверно. «Очень сложно предсказать использование такого совершенно нового, революционного продукта»,— считает генеральный директор другого производителя беспилотников Impossible Aerospace Спенсер Гор. По его словам, когда в начале 2000-х начало распространяться коммерческое применение беспилотников, всем казалось, что едва ли не основным их использованием станет доставка товаров и продуктов. На самом же деле потенциал такого использования оказался переоценен (до сих пор такая доставка находится скорее в режиме тестирования), в то время как другие способы применения БПЛА стали неожиданностью.

Компания EdgyBees в 2017 году начала с создания систем дополненной реальности, благодаря которым люди, управляющие беспилотниками, могли «запускать» их по вселенной, сходной с миром «Звездных войн». Сейчас EdgyBees работает с рядом аварийно-спасательных служб и городских властей в США, разрабатывая ПО для аэрофотосъемки, применяющейся для отслеживания движения на дорогах и др. «Никто не думал, что это рынок — просто ряд управлений полиции и пожарных пришли в магазин Best Buy и купили их,— рассказывает основатель EdgyBees Адам Каплан.— Округа, такие как Лос-Анджелес, поняли, что вместо того, чтобы покупать вертолет за $1 млн, они могут купить беспилотник за $1 тыс. или за $25 тыс. Так что это правда развивается».

Создатели южноамериканской компании DroneDeploy в 2011 году думали, что их беспилотники будут использоваться для аэрофотосъемки в целях обнаружения браконьеров в национальном парке Крюгер. Впоследствии они поняли, что обнаружение браконьеров не решает проблему — чтобы поймать их, «вам еще придется проехать через буш» — и сфокусировались на решении совершенно других задач: создании двух- и трехмерных схем различной местности, строительных площадок, турбин и линий электропередачи.

Сейчас созданием ПО для беспилотников занимаются тысячи компаний-разработчиков. Катализатором такого развития стало создание единой платформы с открытым кодом (своего рода Android для беспилотников), которой уже пользуются около 8 тыс. разработчиков. Такая платформа была запущена два года назад швейцарско-американским стартапом Auterion.

Яна Рождественская