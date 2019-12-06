«Зенит» обыграл «Динамо» в матче РПЛ

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли московское «Динамо» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Санкт-Петербурге встреча завершилась со счетом 3:0. Голы забили: Сердар Азмун (6-я минута матча), Бранислав Иванович (35-я), Артем Дзюба (45-я).

На 30-й минуте болельщики обеих команд покинули трибуны стадиона «Газпром Арена» в знак солидарности с фанатами «Спартака», которых на минувших выходных массово задерживали в Санкт-Петербурге.

«Зенит» в турнирной таблице РПЛ занимает первое место, в активе клуба 45 очков. «Динамо» с 24 очками на седьмой строчке.

В следующем туре РПЛ, который пройдет уже весной, «Зенит» примет «Локомотив», а «Динамо» сыграет со «Спартаком». Оба матча состоятся 1 марта.