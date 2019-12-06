Bloomberg узнал характеристики нового Samsung Galaxy S11

Новый Samsung Galaxy S11 будет оснащен мощной камерой, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Это станет ответом на улучшенные характеристики iPhone 11, отмечает агентство. Смартфон выйдет в 2020 году.

Разрешение основной камеры составит 108 мегапикселей, помимо этого у смартфона также будет три дополнительные камеры. Новинка предусматривает возможность пятикратного зума и использование сверхширокоугольного объектива (у складной версии также будут эти характеристики).

Смартфон будет оснащен специальным датчиком Time-of-Flight. Это датчик, который может определять глубину и расстояние до объектов. Он предназначен для качественной для портретной съемки, а также для приложений дополненной реальности. Подобный датчик используется на Galaxy Note 10+.