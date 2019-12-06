Минобороны спорит с «Пеллой» из-за «Каракурта»

Как стало известно “Ъ”, судостроительный завод «Пелла», к которому в начале недели Минобороны подало иск на 3 млрд руб., считает претензии министерства ошибкой. Речь идет о госконтракте на поставку первого из семи малых ракетных кораблей типа «Каракурт». Согласно контракту, сдача корабля была намечена на октябрь 2018 года. Однако из-за ограничений на работу промышленных предприятий на время ЧМ-2018 по футболу, а также из-за привлечения корабля к морскому параду «Каракурт» был передан заказчику на четыре месяца позже. При этом замглавы Минобороны Алексей Криворучко согласился, что задержка произошла не по вине верфи и ее нужно освободить от штрафа за просрочку.

Судостроительный завод «Пелла» Герберта Цатурова считает иск от Минобороны на 3 млрд руб., поданный в начале месяца, организационной ошибкой или «сознательным действием конкретных лиц, направленным на подрыв деловой репутации верфи». Минобороны 4 декабря подало в Арбитражный суд Москвы иск на 2,9 млрд руб. к «Пелле», первое заседание намечено на 9 января.

Как следует из материалов верфи, речь идет о госконтракте от 16 декабря 2015 года на строительство семи малых ракетных кораблей проекта 22800 типа «Каракурт». Первый корабль должен был быть сдан 25 октября 2018 года. Но в итоге произошла задержка на четыре месяца — и акт приема-передачи был подписан 28 февраля. Как следует из письма замгендиректора «Пеллы» Сергея Иванова в Минобороны от 6 декабря, задержка произошла из-за следующих обстоятельств, не зависящих от верфи. Во-первых, испытания корабля в Финском заливе и Балтийском море были приостановлены из-за введения усиленных мер безопасности во время проведения чемпионата мира по футболу с 25 мая по 25 июля 2018 года. Во-вторых, по решению Минобороны «Каракурт» был привлечен к участию в главном военно-морском параде с 6 по 30 июля.

По версии «Пеллы», замглавы Минобороны Алексей Криворучко согласовал отказ от претензий за просрочку.

Копия письма с соответствующей визой господина Криворучко от врио руководителя департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Владимира Матусова от 2 сентября есть у “Ъ”. В документе отмечается, что с учетом сложившихся обстоятельств представляется целесообразным освободить «Пеллу» от применения штрафных санкций, с исковым заявлением в арбитражный суд не обращаться. Данное предложение согласовано с правовым департаментом Минобороны, отмечается в документе.

Кроме того, как сообщил ТАСС, на корабле, который был сдан с просрочкой, надо было устранить неполадки с двигателем.

Источник “Ъ” на верфи рассказал, что, помимо прочего, у «Пеллы» действительно возникли проблемы со сроком сдачи «Каракурта» из-за задержек ПАО «Звезда» поставок первых двигателей на корабли. Но это также было зафиксировано в дополнительных соглашениях с Минобороны, добавил он.

“Ъ” отправил запрос в Минобороны.

Стоимость «Каракуртов» не раскрывалась, по оценкам разных источников, она варьируется в диапазоне 3–6 млрд руб. за корабль. В сентябре 2018 года главный конструктор ЦМКБ «Алмаз» Дмитрий Цымляков в интервью порталу sudostroenie.info говорил, что стоимость корабля «оказалась сильно меньше 10 млрд руб.».

Малые проектные корабли «Каракурт» предназначены для поражения объектов противника в береговой зоне, уничтожения боевых надводных кораблей, искусственных стационарных и плавучих объектов, а также для отражения ударов средств воздушного нападения. Кроме того, корабль может вести борьбу с диверсионно-террористическими силами, осуществлять поиск и спасение экипажей терпящих бедствие судов и летательных аппаратов, а также выполнять задачи по береговой охране на госгранице. Проект корабля разработан ЦМКБ «Алмаз». Водоизмещение — 800 тонн, скорость — 30 узлов, автономность — 15 суток. В энергоустановку входят три дизеля М-507Д-1 и три дизель-генератора ДГАС-315 производства ПАО «Звезда». Главное ударное вооружение «Каракуртов» — высокоточные крылатые ракеты дальнего действия «Калибр».

В 2015 году занимавший тогда пост главкома ВМФ адмирал Виктор Чирков говорил, что флот России получит минимум 18 корветов проекта 22800, которые пойдут на замену выработавших свой ресурс ракетных катеров проекта 12411 «Молния» и малых ракетных кораблей проекта 12341 «Овод». Помимо семи «Каракуртов» на «Пелле» еще пять кораблей строятся холдингом «Ак-Барс» Рената Мистахова на Зеленодольском заводе в Татарстане и заводе «Залив» в Керчи. В 2017 году Минобороны с «Пеллой» и Зеленодольским заводом подписало дополнительное соглашение на поставку «Каракуртов». Точное число кораблей не раскрывалось. Еще шесть кораблей должны быть построены дальневосточными верфями до 2026 года.

Анастасия Веденеева