«Пелла» выходит на лед

Линейный ледокол мощностью 18 МВт для Дальневосточного бассейна построит судостроительный завод «Пелла» Герберта Цатурова. Верфь, никогда не строившая ледоколы, взялась реализовать проект к сентябрю 2024 года за 7,5 млрд руб. Источники “Ъ” полагают, что судно будет построено на площадке «Пеллы» в Гамбурге, а готовность верфи взяться за заказ по такой цене считают авантюрой. Эксперты не исключают, что «Пелла» рассчитывает на корректировку стоимости в будущем и продление серии.

«Пелла» Герберта Цатурова построит для ФГУП «Росморпорт» ледокол мощностью 18 МВт для Дальневосточного бассейна, следует из протокола конкурса на сайте госзакупок. Всего на конкурс была подана одна заявка, в связи с чем он был признан несостоявшимся, и контракт заключен с единственным участником. Предложенная «Пеллой» цена за строительство ледокола — 7,54 млрд руб. Согласно конкурсной документации, линейный ледокол проекта 21900М2 мощностью 18 МВт должен обеспечивать круглогодичную работу в замерзающих морских портах Дальневосточного бассейна. Судно будет иметь ледовый класс Icebreaker7. Срок завершения работ — 30 сентября 2024 года. Финансирование ведется из бюджета.

Судостроительный завод «Пелла» специализируется на катерах, буксирах, а также ведет строительство многофункциональных судов портового обслуживания и рыбопромысловых судов.

Источники “Ъ” в отрасли отмечают, что у верфи нет опыта в строительстве столь сложных заказов, как ледокол.

Но источник “Ъ” на «Пелле» говорит, что руководство внимательно изучило этот проект и решило, что сможет построить его в названные сроки и суммы. Он напоминает, что верфь строила для «Росморпорта» буксиры ледового класса, которыми ФГУП остался доволен и теперь решил доверить строительство ледокола.

«Росморпорт» эксплуатирует три ледокола такого проекта в Северо-Западном бассейне. Длина судов — 119,8 м, ширина — 27,5 м, осадка — 8,5 м, скорость — 17 узлов, ледопроходимость — до 1,5 м. Их построил в 2012–2016 годах Выборгский судостроительный завод (ВСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию), контракт был заключен на 12,3 млрд руб. Заказ был проблемным из-за случившейся в 2014 году девальвации и санкций, на нем ВСЗ получил 0,8 млрд руб. убытка. ВСЗ считался основным претендентом и на строительство модернизированного ледокола, но, как рассказывают собеседники “Ъ”, готов был это сделать за 10,5 млрд руб.

Источник “Ъ”, знакомый с деталями проекта, полагает, что «Пелла» будет строить ледокол на своей верфи в Гамбурге — Pella Sietas.

Это позволяет конкурсная документация, кроме того, на верфи «Пелла» в Ленинградской области такой ледокол не пройдет по глубинам, считает он. Источник “Ъ” на «Пелле» сообщил, что решение о месте строительства будет приниматься исходя из стапельного расписания, и не исключил кооперацию с немецкой верфью.

По мнению собеседника “Ъ” в отрасли, «Пелла» столкнется с трудностями при постройке ледокола — большая часть оборудования импортная, что приводит к высоким рискам верфи из-за колебаний курса. Кроме того, верфи придется осваивать новое производство, искать специалистов, которых сейчас нет на площадках «Пеллы» в Ленинградской области и Гамбурге. В сложившейся ситуации строить такой ледокол за 7,5 млрд руб.— авантюра, считает собеседник “Ъ”.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что для «Пеллы» заключение подобного контракта — масштабный прорыв даже несмотря на то, что компания получила его по существенно заниженной цене (минимум на 20%), а также взяла на себя серьезные валютные риски. Вероятнее всего, «Пелла» рассчитывает, что в процессе выполнения контракта стоимость может быть скорректирована. Также верфь может ожидать, что заказ будет расширен до серии из трех судов, что позволит компенсировать убытки, связанные со строительством головного судна, заключает эксперт.

Анастасия Веденеева