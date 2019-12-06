МИД РФ пообещал ответить на новые санкции против россиян

Россия считает политизированными новые санкции США против российских граждан. Москва намерена принять ответные меры, говорится в комментарии Министерства иностранных дел РФ.

«Политизированность претензий очевидна. Если бы у США были реальные улики, они обратились бы к российским компетентным органам с просьбой провести проверку, например, на основании двустороннего Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года. Насколько нам известно, таких обращений не поступало»,— говорится в заявлении.

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Также в МИДе напомнили, что США в 2014 году прекратили деятельность совместной рабочей группы по кибербезопасности и с тех пор «категорически отказываются ее возобновлять». «Иными словами, Россию постоянно через СМИ обвиняют в неких кибервзломах, в том числе во время американских президентских выборов, но предъявить настоящим экспертам доказательства этого не хотят. Потому что в Вашингтоне попросту нет подтверждений, которые было бы не стыдно положить на стол перед специалистами»,— уверены в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Получается, что цель инициаторов санкций — вовсе не борьба с преступностью, а очередная пропагандистская атака против России. Вместо развития нормального сотрудничества, в том числе в правоохранительной сфере, некоторые вашингтонские политики изо всех сил стараются очернить Россию, продолжая разрушать двусторонние отношения. Как и предыдущие американские выпады, этот тоже не останется без ответа»,— заключили в МИДе.

5 декабря Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении шести российских компаний, хакерской организации Evil Copr и 17 физических лиц, большая часть которых — граждане России. Их обвиняют в хищении у банков более $100 млн. Как утверждают власти США, лидер Evil Corp Максим Якубец связан с ФСБ и российскими властями. Против него возбуждено уголовное дело, а за информацию о его местонахождении объявлено вознаграждение в размере $5 млн.

Как киберпреступники из Evil Corp похитили $100 млн — в материале “Ъ FM” «Хакерский след привел в Россию».