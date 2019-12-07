Камера смотрит в сеть

ГИБДД не сможет штрафовать водителей, используя дорожные камеры, координаты которых не размещены в сети в публичном доступе. Это станет основанием и для отмены уже вынесенных постановлений. Таковы положения методики по установке автоматических камер на российских дорогах — разработанный Минтрансом документ утвердило правительство, он уже направлен в регионы. Ведомство также устанавливает особые условия для крупных городов, на территории которых установлено более 100 комплексов фиксации нарушений,— здесь предупреждать водителей о камерах знаками не нужно. Документ не обладает необходимой юридической силой, обращают внимание эксперты, для реализации этих положений нужны изменения в КоАП.

Проектный комитет нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» утвердил финальную редакцию методики размещения дорожных камер. Документ, о подготовке которого “Ъ” неоднократно рассказывал, разработан по поручению Минтранса Российским дорожным научно-исследовательский институтом, Росавтодором, госкомпанией «Автодор» и ГИБДД. Методику, по сведениям “Ъ”, уже довели до региональных властей с помощью электронной системы «Эталон» Минтранса.

В финальной редакции документа (“Ъ” удалось ознакомиться с ним) появились важные новшества. Так, в первой версии говорилось: если в населенном пункте размещено более 1 тыс. комплексов фиксации нарушений (стационарных или мобильных), на въезде в город достаточно нанести предупреждающую дорожную разметку, а координаты камер — опубликовать в сети. Информационные таблички 8.23 «Фотовидеофиксация» в таких случаях не нужны. Первоначально на подобную привилегию претендовала только Москва, поскольку в столице используется более 2 тыс. комплексов. «Обнародование координат в интернете намного информативнее, чем установка таблички, которую 90% водителей даже не замечают»,— объяснял в интервью “Ъ” столичный вице-мэр Максим Ликсутов. Теперь подобное право получат города, где установлено более 100 камер: от информационных табличек смогут отказаться Казань, Санкт-Петербург, Севастополь, Новосибирск, Краснодар и другие. В Казани таблички устанавливаются перед каждым стационарным комплексом, рассказал “Ъ” директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Республики Татарстан (эксплуатирует камеры в регионе) Рифкат Минниханов: «Убирать их, думаю, мы не будем».

Размещение данных о камере в сети становится обязательным условием для вынесения штрафных постановлений, а отсутствие этих данных — условием для отмены штрафа, говорится в документе. Подобную норму президент Владимир Путин поручил ввести еще в июле. При этом сама по себе методика носит рекомендательный характер. Закрепленные документом положения должны пройти апробацию, затем их закрепят в постановлении правительства, пояснял глава Минтранса Евгений Дитрих, не назвав при этом сроков. До подразделений ГИБДД, по данным “Ъ”, документ никто не доводил. Для легализации нормы об отмене постановлений потребуется внести поправки к КоАП, предусмотрев, что фиксация правонарушений автоматическими средствами допускается только при соблюдении ряда условий, пояснил “Ъ” адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. «В самом постановлении также необходимо предусмотреть указание об обязательности предупреждения,— говорит он.— Если этого нет, фотоматериал будет считаться доказательством, полученным с нарушением закона, а потому не имеющим силы».

«Правительство, чтобы успокоить население, принимает документ, который по факту работать не будет, юридической силы не имеет,— говорит первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.— Хотя сама по себе норма правильная. Мы обязательно пропишем ее в кодексе». Напомним, работа над поправками к КоАП сейчас фактически заморожена: по поручению премьера Дмитрия Медведева готовится новый кодекс, который заработает с 2021 года. Президент поручил ввести механизм отмены штрафов с необозначенных камер до 1 февраля 2020 года. Региональные ГИБДД могут по собственной инициативе отправлять в брак такие штрафы, но вопрос обжалования пока остается открытым, говорит источник “Ъ” в МВД.

Информация о камерах в интернете может служить дополнительным, но не основным источником информации, считает эксперт по дорожным комплексам Григорий Шухман, значит, таблички «Фотовидеофиксация» должны остаться на дорогах. «Водитель не обязан иметь навигатор, смартфон или планшет с базами камер,— поясняет господин Шухман.— Многие водители не разбираются в этих гаджетах, нельзя ущемлять их право на информирование». Кроме того, говорит эксперт, любые системы картографии с базами камер нужно постоянно актуализировать, чтобы они отображали достоверную информацию. Доказать, что на момент вменяемого в вину нарушения камера не была обозначена, будет сложно, особенно если информация о штрафе придет с задержкой, отмечает эксперт.

Иван Буранов