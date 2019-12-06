Падение промпроизводства в Германии в октябре оказалось самым сильным с 2009 года

Немецкое промышленное производство снизилось в октябре на 5,3% в сравнении с тем же периодом прошлого года и на 1,7% в сравнении с сентябрем, такие данные представило Федеральное статистическое управление Германии в пятницу. Снижение стало самым сильным с 2009 года и оказалось хуже ожиданий аналитиков — они ожидали, что производство вырастет на 0,1% в сравнении с сентябрем.

Вчера управление также сообщило, что количество заказов на промышленные товары в Германии в октябре снизилось на 0,4% против ожидавшегося роста на 0,3%. По предварительным данным, в ноябре промышленное производство также, скорее всего, продемонстрирует снижение.

Такие данные свидетельствуют о том, что рецессия, которой Германии удалось избежать по итогам третьего квартала, остается возможной. Напомним, во втором квартале ВВП Германии снизился на 0,1%, ряд показателей, в том числе число заказов на промышленные товары, указывал на возможность снижения и в третьем квартале — снижение ВВП два квартала подряд означало бы начало рецессии. Но в итоге в третьем квартале ВВП Германии показал небольшой рост на 0,1%.

«До достижения нижнего предела далеко, промышленный спад может стать хуже,— считает старший экономист по Европе консалтинговой компании Capital Economics Эндрю Каннингем.— Последние данные подтверждают наше мнение о том, что рецессия в ближайшие кварталы все еще скорее вероятна, чем нет».

Яна Рождественская