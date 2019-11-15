Германия отказала себе в рецессии

Немецкая экономика по итогам третьего квартала избежала попадания в рецессию, однако ее рост оказался крайне слабым, составив всего 0,1% ВВП квартал к кварталу и 0,5% в годовом выражении. Резкий спад в промышленности был частично компенсирован увеличением потребления, а также ростом в строительстве, однако с учетом того, что торговые споры, ударившие по экспорту страны, еще далеки от разрешения, эксперты ожидают продолжения стагнации.

Рост немецкого ВВП по итогам июля—сентября составил 0,1% в квартальном выражении, при этом данные по второму кварталу были пересмотрены в сторону понижения — до минус 0,2%, по первому, напротив, повышены до 0,5%, сообщили в Минэкономики страны. Если бы рост в третьем квартале был отрицательным, то это бы означало вхождение крупнейшей европейской экономики в техническую рецессию (отрицательные темпы роста два квартала подряд). В годовом выражении показатель вырос на 0,5% (со снятой сезонностью). «Индикаторы пока не говорят о восстановлении, но показатели деловой активности являются первым признаком улучшения ожиданий»,— говорится в отчете ведомства.

Согласно официальному прогнозу, рост немецкой экономики составит 0,5% в этом году и 1% в следующем. При этом в октябрьском прогнозе Международного валютного фонда (МВФ) предполагается, что в этом году ВВП Германии увеличится на те же 0,5% (в апреле прогноз был выше — 0,8% и прошлогоднего роста на 1,5%). Для зоны евро в целом оценка МВФ была снижена с 1,3% до 1,2% против 1,9% год назад, прогноз на 2020 и 2021 годы также снижен — до 1,4% с 1,5%. Для сравнения, для Италии, чья экономика балансирует на грани рецессии из-за политической неопределенности и рисков, связанных с высокой долговой нагрузкой, прогноз был обнулен на этот год (с роста в 0,1%), а на следующий понижен с 0,9% до 0,5%. МВФ также снизил прогноз роста на 2020 и 2021 годы для Франции, второй по величине экономики блока — до 1,2% с 1,3% ранее.

Основная слабость немецкой экономики — в промпроизводстве, которое за год сократилось на 5,3%, в том числе в сентябре — на 0,6%. Негативное влияние оказывает неопределенность, связанная с торговыми войнами, и ослабление спроса на немецкие товары Китая. При этом в ноябре активность инвесторов выросла, так как риски «Брексита» без соглашения сократились, а возможное введение американских защитных пошлин на импорт автомобилей было отсрочено — на прошлой неделе глава Минторга США Уилбур Росс и вовсе заявил, что пошлины, возможно, не будут подняты, так как планы европейских производителей инвестировать в США могут снять потребность в них.

«В третьем квартале основными драйверами роста в Германии остались потребление, строительство и экспорт, тогда как в инвестициях наблюдался спад»,— отмечают в ING Bank. Эксперты банка указывают на то, что в промпроизводстве по-прежнему слишком мало признаков восстановления после спада, начавшегося летом 2018 года. Потребление, напротив, поддерживается низкими ставками, низкой инфляцией и устойчивостью рынка труда. В дальнейшем наиболее вероятным сценарием в ING считают продолжение стагнации. Впрочем, после десятилетия роста такой сценарий не является угрожающим — поэтому в правительстве страны не спешат объявлять о новых стимулирующих мерах, сохраняя нулевой дефицит бюджета. При этом европейские власти традиционно рассчитывают на немецкую экономику как на драйвер роста европейской — так, на прошлой неделе глава ЕЦБ Кристин Лагард призвала Германию и Нидерланды со стабильным профицитом наращивать госрасходы.

Татьяна Едовина