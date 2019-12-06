На выкуп помещений для детской поликлиники в Шушарах потратят около 22 млн рублей

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства о выкупе у застройщика двух нежилых помещений в поселке Шушары. В них планируется разместить отделения Детской городской поликлиники №49 Пушкинского района, сообщили в пресс-службе Смольного.

Общая площадь помещений составляет более 300 кв. м. Они находятся на первом этаже дома 8 лит. А по Вилеровскому переулку. Приобретен объект будет за счет средств федерального и регионального бюджетов. Общие затраты составят около 22 млн рублей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в 2020 году за счет бюджетных средств в Петербурге запланировано построить 38 соцобъектов.